Λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας γαλλικής κυβέρνησης, η οποία επικρίθηκε και απειλήθηκε από τα πρώτα λεπτά, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του στο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος την έκανε δεκτή.

Αντιμέτωπη με την πολιτική αστάθεια μετά τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης από τον πρόεδρο τον Ιούνιο 2024, η Γαλλία βυθίζεται σε ένα νέο πολιτικό ψυχόδραμα.

Η τρίτη κυβέρνηση που σχηματίζεται σε διάστημα ενός έτους είναι η πλέον βραχύβια. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ήδη υπό την απειλή πρότασης μομφής τις επόμενες ημέρες, διαπίστωσε ρήγματα στον εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό πριν περάσει μία ώρα μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Ο επικεφαλής του κόμματος Les Républicains (LR) Μπρινό Ρεταγιό, ο οποίος διατήρησε το υπουργείο Εσωτερικών στο νέο κυβερνητικό σχήμα, κατήγγειλε μέσω του Χ μία σύνθεση κυβέρνησης που «δεν απεικονίζει την υπεσχημένη ρήξη» και συγκάλεσε τα όργανα του κόμματός του.

Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειάς του, η επιστροφή στην υπουργείο Άμυνας του Μπρυνό Λε Μερ, υπουργού Οικονομίας (2017-2024), αποστάτης του LR, σύμβολο για τη δεξιά της δημοσιονομικής εκτροπής των τελευταίων ετών των κυβερνήσεων Μακρόν, αλλά και η μεγάλη συμμετοχή μελών του κόμματος Renaissance (10 υπουργοί έναντι 4 των LR).

Η προοπτική αποχώρησης της δεξιάς από την κυβέρνηση ήταν ξεκάθαρα ορατή από το χθες το βράδυ σε πολλά στελέχη του προεδρικού στρατοπέδου.

Από την πλευρά της, η γαλλική αντιπολίτευση, η άκρα δεξιά του Εθνικού Συναγερμού (RN) και η ριζοσπαστική αριστερά με επικεφαλής την Ανυπότακτη Γαλλία κατήγγειλαν μία κυβέρνηση, τα 12 από τα 18 μέλη της οποίας ανήκαν στο κυβερνητικό σχήμα που ανατράπηκε τον Σεπτέμβριο.

Διάλυση;

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Λεκορνί, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση διότι «δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή της σταθερότητας χωρίς επιστροφή στις κάλπες».

«Ανακύκλωση», «πρόκληση», «απάρνηση δημοκρατίας», σοκαριστικό και ανεξήγητο» ή «υβριστικό»…Η αγανάκτηση κυριάρχησε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χθες επαναφέροντας το φάσμα νέας διάλυσης του κοινοβουλίου.

Πλέον, το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του Εμανουέλ Μακρόν, που ανθίζει στην διεθνή σκηνή, αλλά καταβαραθρώνεται στην εσωτερική.

Πολλοί θεωρούν ότι φέρει την ευθύνη για την πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη Γαλλία από τον Ιούνιο 2024, την απόφασή του να διαλύσει τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και προκηρύξει πρόωρες εκλογές από τις οποίες προέκυψε μία κατακερματισμένη και χωρίς πλειοψηφία βουλή.