Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου το πρωί, η οποία έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο της Γαλλίας. Ο πρώην πλέον πρωθυπουργός πέρασε περίπου μία ώρα στο Ελιζέ, για να συναντηθεί με τον πρόεδρο στις πρώτες πρωινές ώρες.

Μόλις 26 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο σύντομος επικεφαλής της κυβέρνησης είχε παρουσιάσει την Κυριακή το βράδυ το πρώτο μέρος του νέου κυβερνητικού σχήματος. Παρά τις υποσχέσεις για «ρήξη», η σύνθεση της ομάδας παρουσίαζε περιορισμένες αλλαγές, καθώς 11 υπουργοί διατήρησαν τα ίδια χαρτοφυλάκια.

Οι αντιδράσεις

Η σύνθεση της κυβέρνησης προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ορισμένοι από τους εταίρους της μειοψηφικής κυβέρνησης συνασπισμού του Μακρόν αντέδρασαν με οργή, καθώς πολλοί από τους υπουργούς ήταν είτε μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης είτε είχαν προηγουμένως υπηρετήσει σε κρίσιμες θέσεις.

Ο 39χρονος Λεκορνί ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν από την επανεκλογή του το 2022 και αντιμετώπιζε το δύσκολο έργο της ψήφισης ενός περιορισμένου προϋπολογισμού, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γαλλίας και την καθησυχαστική απάντηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης δεν έχει καταστεί μη κυβερνήσιμη.

Πολιτική κρίση

Η παραίτησή του Λεκορνί δεν ήταν αναμενόμενη και σημαδεύει άλλο τη βαθειά πολιτική κρίση στη Γαλλία. Οι τιμές των γαλλικών μετοχών έπεσαν απότομα όπως και το ευρώ, με την γνωστοποίηση της παραίτησης.

Η γαλλική πολιτική γίνεται όλο και περισσότερο ασταθής μετά την επανεκλογή του Μακρόν το 2022 καθώς κανένα κόμμα ή ομάδα δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πέρυσι βάθυνε την κρίση οδηγώντας σε ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Το προφίλ του πρώην πρωθυπουργού

Πίσω από το χαμηλό του δημόσιο προφίλ και τη σοβαρή εξωτερική του εικόνα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θεωρείται ένας εξαιρετικά επιδέξιος και αποτελεσματικός πολιτικός παίκτης. Η ικανότητά του να ελίσσεται επιδέξια είναι γνωστή, με έναν γερουσιαστή της αντιπολίτευσης να σημειώνει: «Μπορείς να του κάνεις την ίδια ερώτηση τρεις φορές και ξέρει πώς να μην απαντήσει, ενώ σου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένας καλός ακροατής».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα μόλις στα 19 του χρόνια ως ο νεότερος κοινοβουλευτικός βοηθός της Γαλλίας. Παρόλο που προέρχεται από τη συντηρητική παράταξη, κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό από όλες τις πολιτικές πλευρές, δείχνοντας έναν ιδιαίτερο πραγματισμό που θυμίζει έντονα την πολιτική φιλοσοφία του Σαρλ ντε Γκωλ.

Το πρόσωπο του γαλλικού επανεξοπλισμού

Ως υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων από το 2022, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έγινε το πρόσωπο της στρατιωτικής ενίσχυσης της Γαλλίας, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθοδήγησε την κοινοβουλευτική ψήφιση ενός νέου νόμου για τον αμυντικό σχεδιασμό που προβλέπει δαπάνες ύψους 413 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Παράλληλα, είναι γνωστός για την επιφυλακτικότητά του απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με ορισμένους κύκλους να τον περιγράφουν ως «όχι πολύ Ευρωπαίο στον τρόπο σκέψης του».