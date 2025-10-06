Μετά την παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκoρνί, μόλις 15 ώρες μετά την παρουσίαση της κυβέρνησής του, η Γαλλία βρίσκεται ξανά σε πολιτική κρίση και ο Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπος με τις σκέψεις του για την επόμενη μέρα της χώρας. Ο Λεκoρνί κατείχε τη θέση του Πρωθυπουργού για μόλις 27 ημέρες, καθιστώντας τον, τον πιο βραχύβιο πρωθυπουργό της Πέμπτης Δημοκρατίας, ξεπερνώντας ακόμα και τον Μισέλ Μπαρνιέ.

Τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα;

Η παραίτηση του Λεκornu ανοίγει μια σειρά σεναρίων για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αποκλείσει επανειλημμένα το ενδεχόμενο παραίτησής του.

1. Διάλυση της Εθνοσυνέλευσης

Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης είναι ένα από τα πιθανά βήματα, αφού έχει παρέλθει ο 12μηνος περιορισμός μεταξύ δύο διαλυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Συντάγματος. Η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια και η καθυστέρηση ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026 ενισχύουν αυτή την προοπτική, οδηγώντας σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Την πρόταση αυτή υποστηρίζει και το ακροδεξιό κόμμα Rassemblement National, με τη Μαρί Λεπέν να καλεί τον Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση.

2. Παραίτηση του Μακρόν

Μια ακόμα επιλογή είναι η παραίτηση του προέδρου Μακρόν, κάτι που θα οδηγήσει σε προσωρινή ανάληψη καθηκόντων από τον πρόεδρο της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, και στην οργάνωση πρόωρων προεδρικών εκλογών μέσα σε 20 έως 50 ημέρες. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται κυρίως από την αντιπολίτευση, όπως το κόμμα La France Insoumise, που έχει καταθέσει και πρόταση μομφής κατά του προέδρου.

3. Διορισμός νέου πρωθυπουργού

Ο Μακρόν μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει τη διαδικασία διορίζοντας έναν νέο πρωθυπουργό, που θα είναι ο όγδοος από το 2017. Παρά το γεγονός ότι θεωρητικά θα μπορούσε να επαναδιορίσει τον Λεκornu, φαίνεται πιθανό να επιλέξει κάποιο νέο πρόσωπο από το πολιτικό κέντρο, τη δεξιά ή την αριστερά, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

4. Δημιουργία τεχνικής κυβέρνησης

Μια λιγότερο πολιτικοποιημένη λύση είναι ο διορισμός μιας τεχνικής ή τεχνοκρατικής κυβέρνησης, που θα έχει ως βασικό έργο την ψήφιση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση των άμεσων κρίσεων. Αυτή η επιλογή είχε ήδη συζητηθεί το καλοκαίρι του 2024, με πιθανό πρόσωπο τον Τιέρι Μποδέ, πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικής, Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Συνεργασίας (Cese).

Ενδεχόμενο κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Τέλος, ο Μακρόν θα μπορούσε να επιλέξει έναν πρωθυπουργό που θα σχημάτιζε κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας, συνδυάζοντας προσωπικότητες από διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα (κέντρο, δεξιά, αριστερά). Παρότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες πρότασης μομφής, η διαπραγμάτευση για την εξασφάλιση πολιτικών συμβιβασμών είναι ιδιαίτερα δύσκολη.