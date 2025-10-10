Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας έχει ξεκινήσει, με τον Εμανουέλ Μακρόν να καλείται μέχρι το βράδυ να λάβει και να ανακοινώσει την τελική του απόφαση.

Καθοριστική αναμένεται η σημερινή συνάντηση του Γάλλου προέδρου, στις 15:30 (ώρα Ελλάδας), με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, εν μέσω έντονης πολιτικής κρίσης. Από τις διαβουλεύσεις θα απουσιάζουν το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που κατήγγειλαν τη διεξαγωγή τους.

Σύμφωνα με μία λακωνική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, η συνάντηση «θα πρέπει να είναι μία στιγμή συλλογικής ευθύνης». Οι σοσιαλιστές, οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές, που ανήκουν στην αντιπολίτευση και θα είναι παρόντες στη συνάντηση, ανακοίνωσαν ότι προηγουμένως θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιθανά ονόματα από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά και εκτός αυτών πάνε και έρχονται, με τα κόμματα της αριστεράς να έχουν ξεκαθαρίσει ωστόσο ότι, για να εγγυηθούν μία βιώσιμη πολιτικά κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει πρωθυπουργό προερχόμενο από τους κόλπους της, ο οποίος θα θέσει εκ νέου επί τάπητος το συνταξιοδοτικό ζήτημα, σύμφωνα με το Reuters.

Από την άλλη, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, που προς το παρόν είναι συμπολιτευόμενο, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα αναδιαμόρφωσης των ρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί για το ασφαλιστικό. Τις τελικές αποφάσεις επί του ζητήματος θα τις λάβει η Εθνοσυνέλευση στο πλαίσιο της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Η στήριξη των δύο πολιτικών χώρων θεωρείται ωστόσο λίγο -πολύ απαραίτητη για τον σχηματισμό μίας βιώσιμης πολιτικά κυβέρνησης, δηλαδή μίας κυβέρνησης που δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από πρόταση μομφής στην Εθνοσυνέλευση.