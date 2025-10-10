Γείτονες της άτυχης εγκύου που δέχθηκε πάνω από 100 φορές χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα από το πιρούνι που κρατούσε ο σύντροφός της, περιέγραψαν τα ανατριχιαστικά ουρλιαχτά της εγκύου.

Από τον τρόπο που ακουγόταν η άτυχη γυναίκα, κάλεσαν αμέσως την αστυνομία χωρίς να έχουν αντιληφθεί από που ακούγονται οι φωνές.

«Ακούσαμε τις φωνές της και καλέσαμε την αστυνομία, χωρίς να ξέρουμε καν από που ακούγεται. Ακούγεται να φωνάζει, λέει βοήθεια, αλλά δεν ξέρουμε από ποια πολυκατοικία ακούγεται», λέει στο Star γειτόνισσα της άτυχης εγκύου.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γεωργιανός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη γειτονιά πολλές φορές τον έβλεπαν να πίνει στα στενά. Γείτονας κάποια στιγμή μέτρησε 19 άδεια μπουκάλια μπύρας δίπλα του. «Ήταν παραβατικός, τον βλέπαμε στους δρόμους να είναι μεθυσμένος».

Ο 43χρονος συνελήφθη την Τετάρτη το βράδυ, δύο μέρες μετά το αποτρόπαιο περιστατικό.