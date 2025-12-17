Προφυλακιστέα κρίθηκε η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της, σε σχολείο της Κυψέλης.

Η ανήλικη μετά την απολογία της, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για οπλοχρησία, πήρε το δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και κατά τη διάρκεια της απολογίας της ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά τους γονείς της 16χρονης για να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της παραμελήσης εποπτείας ανηλίκου.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη την περασμένη Δευτέρα σε διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα όταν η κατηγορούμενη φέρεται να προσέγγισε την 14χρονη κατηγορώντας την ότι νωρίτερα την αποκάλεσε «πρεζάκι» και της επιτέθηκε με ένα στιλέτο τύπου πεταλούδα.

Η 14χρονη αντέδρασε ενώ στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει παρελθόν παραβατικότητας. Μάλιστα, φέρεται πριν μερικούς μήνες να είχε τραυματίσει με μαχαίρι μια ανήλικη ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη καθώς σε έλεγχο στον δρόμο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.