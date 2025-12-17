Ο Βισέντε Ταμπόρδα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού δίνοντας την εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Καβάλας και στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τη χαρά του, ενώ αναφέρθηκε και στην προσαρμογή του στην Ελλάδα.

Οι «πράσινοι» ήθελαν τη νίκη για να τερματίσουν στην πρώτη 4άδα και να πάρουν την απευθείας πρόκριση για τους προημιτελικούς και το έκαναν με το γκολ του Αργεντίνου, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα τους.

«Είναι πολύ σημαντική διοργάνωση, είμαστε ο Παναθηναϊκός, μια μεγάλη ομάδα, προχωράμε και στις τρεις διοργανώσεις, πήγαν καλά τα πράγματα σήμερα παίξαμε με ένταση. Έχουμε δύσκολο ματς την Κυριακή και θα παίξουμε με την ίδια και περισσότερη ένταση», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Ταμπόρδα, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για την προσαρμογή του στην Ελλάδα.

«Πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή, από μία άλλη ήπειρο στην Ελλάδα. Με υποδέχθηκαν πολύ καλά. Δύσκολη η προσαρμογή, ήθελα τον χρόνο μου για να προσαρμοστώ. Σήμερα είχα τον χρόνο μου, σκόραρα και ένα γκολ, τι άλλο να ζητήσει κανείς;», ήταν τα λόγια του Αργεντίνου.