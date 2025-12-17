Με τον Ταμπόρδα να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Καβάλα εκτός έδρας, τερμάτισε στην πρώτη 4άδα της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση για τους προημιτελικούς.

Ο αγώνας δεν άρχισε καλά για τους «πράσινους» καθώς μόλις στο 8ο λεπτό έκαναν αναγκαστική αλλαγή, με τον Σφιντέρσκι να αποχωρεί αφήνοντας τη θέση του στον Πάντοβιτς, από σέντρα του οποίου ήρθε το γκολ, λίγη ώρα μετά.

Στο 18′ ο Σέρβος επιθετικός σέντραρε από δεξιά, ο Χρούστινετς προσπάθησε να διώξει με το κεφάλι και τελικά ο Μλαντένοβιτς πλασάροντας με το δεξί βρήκε δίχτυα για το 0-1. Ένα γκολ που ήταν και το μοναδικό καλό νέο για το «τριφύλλι» στο πρώτο ημίχρονο…

Στο 28′ ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή καθώς τραυματίστηκε ο Πάντοβιτς -που νωρίτερα είχε αντικαταστήσει τον Σφιντέρσκι- και αποχώρησε κι αυτός για μπει ο Μπόκο, για να ακολουθήσει λίγα λεπτά μετά η… ισοφάριση.

Στο 32′ ο Κατσουλίδης βρέθηκε στο έδαφος μετά την επαφή του με τον πεσμένο Μλαντένοβιτς, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι και ο Σιφναίος εκτέλεσε στο 34′ για το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπενίτεθ έβγαλε τον Μπρέγκου για να βάλει τον Τζούριτσιτς και ο Παναθηναϊκός πίεσε αμέσως για το γκολ. Δεν το έβαλε στο 52′ καθώς ο Γιαννίκογλου κατάφερε με υπερένταση να αποκρούσει το φάουλ του Βιλένα, το έβαλε όμως στο 53′ με το συρτό σουτ του Ταμπόρδα από το ύψος της περιοχής (1-2).

Αμέσως μετά μάλιστα, στο 56′, θα μπορούσε να γίνει και το 1-3 αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μετά το σουτ του Κώτσιρα, για να ακολουθήσει στο 59′ η ευκαιρία των γηπεδούχων για την ισοφάριση αλλά ο Σιφναίος, μετά το γύρισμα του Ελ Καντουσί, ήταν άστοχος από καλή θέση.

Από εκεί και πέρα, οι «πράσινοι» πήραν ξανά τον έλεγχο και στο 69′ άγγιξαν ξανά το τρίτο γκολ αλλά η μπάλα πήγε και πάλι στο οριζόντιο δοκάρι, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Νίκα μετά τη σέντρα του Μαντσίνι από δεξιά.

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή φάση στο παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη και την απευθείας πρόκριση για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46′ Κολλαράς), Ελ Καντουσί (77′ Κουντουριώτης), Κατσουλίδης, Αλιατίδης (83′ Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58′ Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπαντονίδης (58′ Βοριαζίδης).

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Βιλένα, Μπρέγκου (46′ Τζούριτσιτς), Νίκας (83′ Τσιριβέγια), Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι (8′ Πάντοβιτς).