Ο Ολυμπιακός δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα απέναντι στον Ηρακλή, τον οποίο συνέτριψε με 6-0, παίρνοντας έτσι την 1η θέση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και την απευθείας πρόκριση για τους προημιτελικούς.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως αναμενόταν, παρέταξε με πολλές αλλαγές τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι πάντως δεν αντιμετώπισαν σαν… αγγαρεία το παιχνίδι. Αντιθέτως, το είδαν πολύ σοβαρά και το έδειξαν με την απόδοσή τους, βάζοντας βάσεις νίκης από νωρίς.

Στο 12′ ο Γιαζίτσι με ωραίο πλασέ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και μετά τις μεγάλες ευκαιρίες των Νασιμέντο και Γιάρεμτσουκ στο 16′ και στο 18′, με τον Νικοπολίδη να κάνει δύο μεγάλες επεμβάσεις, ήρθε και το 2-0.

Στο 22′ ο Καλογερόπουλος με διπλή προσπάθεια, μετά τη σέντρα του Γιαζίτσι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και οι Πειραιώτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, έχοντας ως στόχο να πετύχουν κι άλλα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και πέτυχαν ακόμη δύο τελικά.

Στο 40′ ο Ροντινέι ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την απόκρουση του Νικοπολίδη στο σουτ του Γιάρεμτσουκ, για να γράψει το 3-0 και στο 45′ ο Τσικίνιο με ωραία κεφαλιά μετά τη σέντρα του Ποντένσε από αριστερά ανέβασε το σκορ στο 4-0.

Αν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι δεν είχαν φανεί καθόλου επιθετικά, πίστευαν ότι οι γηπεδούχοι θα έριχναν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο διαψεύστηκαν από νωρίς, καθώς στο 51′ ο Ποντένσε πέρασε την κάθετη για τον Γιάρεμτσουκ και αυτός με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη γωνία για το 5-0.

Ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση, ο Μεντιλίμπαρ έκανε… πέντε αλλαγές μαζεμένες στο 68′ και δύο λεπτά μετά, στο 70′, σκόραρε και ο Ρέτσος στην επιστροφή του στη δράση: Εκτέλεση φάουλ από τον Γιαζίτσι, κεφαλιά του Ρέτσου στο πρώτο δοκάρι και 6-0.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος του αγώνα, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν την 1η θέση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ροντινέι (68′ Ταρέμι), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα (68′ Έσε), Σιπιόνι, Νασιμέντο, Γιαζίτσι, Τσικίνιο (68′ Βέζο), Ποντένσε (68′ Ρέτσος), Γιάρεμτσουκ (68′ Στρεφέτσα).

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Ουές, Σιδεράς, Δημητρίου (61′ Εραμούσπε), Βιτλής, Χάινριχ (61′ Παναγιωτίδης), Φοφανά, Τσιντώνης, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν (61′ Κυνηγόπουλος), Ντουρμισάι (75′ Μάναλης).