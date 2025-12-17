Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.083,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.090,88 μονάδες (+0,21%) και κατώτερη τιμή στις 2.077,71 μονάδες (-0,42%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 261,17 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 53.010.870 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 55 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Trek Development (+5,36%) και Άβαξ (+4,10%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-4,86%) και YKNOT (-3,60%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,3400 -0,11%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 +0,76%

METLEN: 42,1000 +1,99%

OPTIMA: 7,7700 -0,13%

ΤΙΤΑΝ: 48,1000 +1,37%

ALPHA BANK: 3,4180 +0,09%

AEGEAN AIRLINES: 14,0200 -0,85%

VIOHALCO: 12,0000 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,9000 -0,72%

ΔΑΑ: 10,3200 +0,78%

ΔΕΗ: 17,9700 -0,22%

COCA COLA HBC: 42,8000 +0,75%

ΕΛΠΕ: 8,2850 -0,42%

ELVALHALCOR: 3,9700 +1,79%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,1800 +0,38%

ΕΥΔΑΠ: 7,7400 -0,13%

EUROBANK: 3,3900 -2,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0600 +0,57%

MOTOR OIL: 30,2000 +0,07%

JUMBO: 27,2000 -0,15%

ΟΛΠ: 40,2500 +0,63%

ΟΠΑΠ: 18,0000 -2,12%

ΟΤΕ: 16,7900 -0,94%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1400 -0,15%