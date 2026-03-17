Το Wikifarmer ανακοινώνει την άντληση 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων (7,1 εκατ. ευρώ) σε νέο γύρο χρηματοδότησης, όπου ηγούνται από κοινού η Brighteye Ventures, ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά VC funds, και η Πειραιώς, η Τράπεζα με ηγετική θέση στην αγροτική τραπεζική στην Ελλάδα. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν επίσης, με follow-on επενδύσεις, η Point Nine Capital και η Metavallon VC, ανεβάζοντας το συνολικό κεφάλαιο που έχει αντλήσει η εταιρεία στα 18 εκατομμύρια δολάρια περίπου.

Η παγκόσμια αγροδιατροφική βιομηχανία αποτελεί μια αγορά άνω των 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, ωστόσο παραμένει ένας από τους λιγότερο ψηφιοποιημένους τομείς παγκοσμίως, με λιγότερο από το 1% των B2B συναλλαγών να πραγματοποιείται διαδικτυακά. Το Wikifarmer, το οποίο ήδη συνδέει επιχειρήσεις τροφίμων απευθείας με παραγωγούς σε περισσότερες από 45 χώρες παγκοσμίως, στοχεύει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Ενσωματώνοντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης στον πυρήνα της πλατφόρμας του, αυτοματοποιεί την εύρεση τιμών, προβλέπει τις τάσεις της αγοράς και συνδέει άμεσα αγοραστές με πιστοποιημένους προμηθευτές.

Στρατηγική Σύμπραξη με την Πειραιώς και δημιουργία του FarmClick. Η συμμετοχή της Πειραιώς ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής επένδυσης. Οι δύο οργανισμοί προχωρούν στη δημιουργία του FarmClick, μιας κοινής επιχείρησης που θα λειτουργήσει ως ψηφιακή αγορά για αγροτικά εφόδια (όπως σπόροι, λιπάσματα, εξοπλισμός) και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

«Η συνεργασία μας με το Wikifarmer αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα. Μέσω του FarmClick, συνδυάζουμε τη χρηματοοικονομική μας εμπειρογνωμοσύνη με τις τεχνολογικές δυνατότητες του Wikifarmer για να προσφέρουμε στους παραγωγούς και προμηθευτές σύγχρονα εργαλεία που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους.» δήλωσε ο Γιώργος Καραμουσαλής, Chief Transformation Officer της Πειραιώς.

Από τη Γνώση στο Εμπόριο

Η Brighteye Ventures υποστήριξε την εταιρεία αναγνωρίζοντας τη μοναδική ικανότητα του Wikifarmer να συνδυάζει την εκπαίδευση με τις εμπορικές συναλλαγές. «Η ομάδα μειώνει τις τριβές, αποκαθιστά τα περιθώρια κέρδους και εφοδιάζει τους αγρότες με τη γνώση για πιο κερδοφόρα λειτουργία» ανέφεραν ο David Guérin (Partner) και η Isabella Vahdati (Principal) της Brighteye Ventures.Από την πλευρά του, ο Ηλίας Σούσης, Συνιδρυτής και CEO του Wikifarmer, σημείωσε: «Δεν κάνουμε απλώς αντιστοίχιση αγοραστών και πωλητών. Χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για να αναδομήσουμε την αλυσίδα εφοδιασμού και να ξεκλειδώσουμε αξία που χάνεται σήμερα λόγω αναποτελεσματικότητας και αδιαφάνειας».

Χρήση Κεφαλαίων

Η νέα χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε τρεις στρατηγικές προτεραιότητες:

1. Ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης: Περαιτέρω εξέλιξη των AI δυνατοτήτων της πλατφόρμας για ταχύτερες, πιο έξυπνες και διαφανείς συναλλαγές.

2. Παγκόσμια Επέκταση: Δημιουργία νέων δικτύων προσφοράς σε Λατινική Αμερική και Αφρική, συμπληρώνοντας την ήδη ισχυρή παρουσία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

3. Εκκίνηση του FarmClick: Η κοινοπραξία με την Πειραιώς θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στην Ελλάδα το 2026.