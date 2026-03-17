Λίγους μήνες μετά τη διοργάνωση πολυτελών δείπνων σε όλη την Αμερική από τον Γουόρεν Μπάφετ, με στόχο τη συγκέντρωση υπογραφών για το «Giving Pledge», ο ίδιος εμφανιζόταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για το νέο μοντέλο φιλανθρωπίας που επιχειρούσε να καθιερώσει. Τον Μάιο του 2010, καθισμένος στο στρογγυλό τραπέζι του Τσάρλι Ρόουζ μαζί με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και τον Μπιλ Γκέιτς, προέβλεπε μια πραγματική επανάσταση: «Μιλάμε για τρισεκατομμύρια με την πάροδο του χρόνου. Ελπίζεις να δημιουργήσεις μια νέα νόρμα», δήλωνε. Στόχος ήταν να πειστούν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου να δεσμευτούν ότι θα διαθέσουν πάνω από το μισό της περιουσίας τους σε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Μέσα σε λίγους μήνες, όπως ανέφερε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η πρωτοβουλία είχε ήδη σημειώσει πρόοδο, με 17 ακόμη οικογένειες να προσχωρούν.

Μία εβδομάδα αργότερα, ο Μπάφετ και το ζεύγος Γκέιτς επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στο Οβάλ Γραφείο για να συζητήσουν το Giving Pledge, ενώ επανήλθαν επτά μήνες μετά, όταν ο Ομπάμα επαίνεσε δημόσια την πρωτοβουλία σε συνάντηση διάρκειας 30 λεπτών με δεκάδες υπογράφοντες. Εκείνη την περίοδο, η υπογραφή του Giving Pledge αποτελούσε σχεδόν μόδα, με την πρωτοβουλία να προβάλλεται μέσω τηλεοπτικής συνέντευξης του Ρόουζ και εξωφύλλου στο Fortune. Ήταν μια εποχή κατά την οποία προσωπικότητες όπως ο Μπιλ Γκέιτς ενσάρκωναν μια κουλτούρα που συνδύαζε τον ισχυρό καπιταλισμό με τη μεγάλη φιλανθρωπία, ενώ η εικόνα του «καλού δισεκατομμυριούχου» είχε ιδιαίτερη αξία. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί στήριζαν τις προτεραιότητες του Ιδρύματος Γκέιτς, όπως η εκπαίδευση στις ΗΠΑ, η παγκόσμια υγεία και η ισότητα των φύλων.

Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά, όπως τονίζουν οι New York Times. Πλέον, σε ένα πιο «αντισυμβατικό» περιβάλλον της Silicon Valley, το Giving Pledge δέχεται έντονη κριτική. Τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφεται αυξανόμενη αντίδραση από τους ίδιους τους δισεκατομμυριούχους στους οποίους απευθύνεται: ένας από τους πρώτους υπογράφοντες δήλωσε ότι «τροποποιεί» τη δέσμευσή του ώστε να περιλαμβάνει τις κερδοσκοπικές του δραστηριότητες, ενώ ένας άλλος υπέγραψε και στη συνέχεια απέσυρε την υπογραφή του, ένα πρωτοφανές γεγονός. Παράλληλα, οι επισκέψεις στον Λευκό Οίκο ανήκουν στο παρελθόν, με την ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία σχεδόν ως αστείο. Υπάρχει μάλιστα και μια σιωπηλή εκστρατεία από φιλο-Τραμπ δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας για την αποδόμησή της. Αντί για μη κομματική φιλανθρωπία, αρκετοί επιλέγουν πλέον πιο άμεσους τρόπους επιρροής, επενδύοντας μεγάλα ποσά στις αμερικανικές εκλογές.

Μπιλ Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ

Ο κοινωνιολόγος Άαρον Χόρβαθ χαρακτήρισε το Giving Pledge «χρονοκάψουλα» της εποχής του 2010, επισημαίνοντας ότι σήμερα πολλοί δισεκατομμυριούχοι θεωρούν πως μπορούν να συνεχίσουν να πλουτίζουν χωρίς να συμμετέχουν σε αυτό που αποκαλούν «φιλανθρωπική παράσταση». Πρόκειται για μια εποχή πιο επιθετικού καπιταλισμού, με πολλούς δισεκατομμυριούχους να στρέφονται πολιτικά προς τα δεξιά και να ευνοούνται από μια διοίκηση πρόθυμη να προσφέρει πλεονεκτήματα. Πολλοί από τους νέους πλούσιους αντιμετωπίζουν τη φιλανθρωπία ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων, ενώ ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις του αποτελούν φιλανθρωπία.

Παράλληλα, η δημόσια εικόνα του Μπιλ Γκέιτς έχει πληγεί σημαντικά λόγω της σύνδεσής του με τον Τζέφρι Έπστιν, ένα σκάνδαλο που οδήγησε στο διαζύγιό του με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς το 2021 και στην αποχώρησή της από το ίδρυμα το 2024. Το ίδιο το Ίδρυμα Γκέιτς έχει επίσης δεχτεί πολιτικές επιθέσεις, ιδιαίτερα για τις δράσεις του στην παγκόσμια υγεία από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Πίτερ Τιλ, δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και επικριτής του Γκέιτς, αποκάλυψε ότι έχει ενθαρρύνει ιδιωτικά περίπου δώδεκα υπογράφοντες να αποχωρήσουν, σημειώνοντας ότι πολλοί εκφράζουν μεταμέλεια. Μάλιστα, χαρακτήρισε το Giving Pledge «ψεύτικο κλαμπ τύπου baby boomer με συνδέσεις με τον Έπστιν», παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος έχει συνδεθεί με τον Έπστιν.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζον Άρνολντ, ένας από τους πρώτους υπογράφοντες που πλούτισε ως trader ενέργειας, υποστήριξε ότι η κρίση αφορά συνολικά τον τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και όχι μόνο την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι υπήρξε γενικότερη αντίδραση απέναντι στις φιλανθρωπικές δωρεές.

Μπιλς Γκέιτς, Μελίντα Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ

Παρά τις προκλήσεις, το Giving Pledge κατάφερε αρχικά να δημιουργήσει μια νέα νόρμα, με περισσότερες από 250 οικογένειες να συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων εκείνες των Μάικ Μπλούμπεργκ, Σαμ Άλτμαν και Μακένζι Σκοτ. Η Σκοτ υπέγραψε το 2019 μετά τον χωρισμό της από τον Τζεφ Μπέζος και ξεκίνησε σύντομα μια εντυπωσιακή και ταχεία φιλανθρωπική δραστηριότητα, ενώ ο Άρνολντ και η σύζυγός του Λόρα έχουν δωρίσει πάνω από το 40% της περιουσίας τους, κυρίως μετά την υπογραφή τους, παρότι βρίσκονται ακόμη στις αρχές της δεκαετίας των 50.

Ωστόσο, ο ρυθμός νέων συμμετοχών έχει μειωθεί δραματικά: 113 υπογραφές τα πρώτα πέντε χρόνια, 72 τα επόμενα πέντε και μόλις 43 τα τελευταία πέντε, με μόλις τέσσερις νέους υπογράφοντες το 2024. Το 2023 θεωρήθηκε σχετικά επιτυχημένο έτος με 14 νέες συμμετοχές, μεταξύ των οποίων ο Κρεγκ Νιούμαρκ του Craigslist και ο Ντρου Χιούστον του Dropbox. Όπως ανέφερε ο Τομ Τίρνεϊ της Bridgespan και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Γκέιτς, η αξία της συμμετοχής έχει αλλάξει λόγω της μείωσης της εμπιστοσύνης και της έντονης πόλωσης, με αποτέλεσμα σήμερα οι δισεκατομμυριούχοι να είναι πιο πιθανό να δεχτούν κριτική παρά επαίνους για μεγάλες δωρεές.

Οι πρώτοι υπογράφοντες ανήκαν στον στενό κύκλο των Μπάφετ και Γκέιτς και ήταν γνωστές προσωπικότητες των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, ενώ σήμερα οι συμμετέχοντες προέρχονται συχνότερα από το εξωτερικό ή έχουν χαμηλότερο προφίλ. Οι απαιτήσεις συμμετοχής παραμένουν περιορισμένες: αποδοχή ανακοίνωσης, δημοσίευση επιστολής και δυνατότητα συμμετοχής σε ετήσια συνάντηση σε πολυτελές θέρετρο. Δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου για την πραγματική υλοποίηση των δεσμεύσεων, με τον ίδιο τον Μπάφετ να έχει τονίσει εξαρχής ότι πρόκειται για «ηθική δέσμευση». Το Giving Pledge δεν παρακολουθεί την πρόοδο των δωρητών, ενώ αποφεύγει να πιέζει ή να κατευθύνει τις δωρεές σε συγκεκριμένους σκοπούς, διατηρώντας «ουδετερότητα ως προς τα ζητήματα». Μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ, η ομάδα του Γκέιτς προσπάθησε διακριτικά να ενθαρρύνει δωρεές σε προγράμματα δημόσιας υγείας που επλήγησαν από περικοπές.

Όροι όπως «καθαρή περιουσία», «φιλανθρωπία» και ακόμη και «δισεκατομμυριούχος» αφήνουν περιθώρια ερμηνείας, ενώ, σύμφωνα με τον Τίρνεϊ, πολλοί σκοπεύουν να δωρίσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους μετά θάνατον. Έρευνα που δημοσιεύθηκε το περασμένο καλοκαίρι από επικριτές υποστήριξε ότι ελάχιστοι δωρητές μειώνουν ουσιαστικά την περιουσία τους μέσω δωρεών, καθώς συχνά μεταφέρουν χρήματα σε ιδρύματα που ελέγχουν ή πραγματοποιούν μαζικές δωρεές μετά τον θάνατό τους. Από την πλευρά της, η επικεφαλής της πρωτοβουλίας, Τάριν Τζένσεν, δήλωσε ότι πολλοί υπογράφοντες έχουν ήδη εκπληρώσει ή προχωρούν σταθερά προς την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, με την πρώτη ουσιαστική αποχώρηση να έρχεται το 2024 από τον Μπράιαν Άρμστρονγκ, συνιδρυτή της Coinbase, ο οποίος είχε υπογράψει το 2019. Η επιστολή του αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα χωρίς δημόσια εξήγηση, ενώ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Ο Πίτερ Τιλ, αν και δεν είχε εμπλοκή, τον συνεχάρη ιδιωτικά. Μέχρι τότε, μόνο πρόσωπα όπως ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ είχαν αποχωρήσει ή απομακρυνθεί.

Ο Λάρι Έλισον

Έναν χρόνο αργότερα, ο Λάρι Έλισον ανακοίνωσε ότι «τροποποιεί» τη δέσμευσή του, κατευθύνοντας κεφάλαια και σε κερδοσκοπικά εγχειρήματα, όπως πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η επιστολή του παραμένει δημοσιευμένη χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «καλοπροαίρετη αλλά ασαφή», αντιπαραβάλλοντας πιο «συγκεκριμένες» δράσεις, όπως δωρεά 6 δισ. δολαρίων από τον Μάικλ και τη Σούζαν Ντελ για επενδυτικά προγράμματα υπέρ παιδιών χαμηλού εισοδήματος.

Η κριτική επεκτείνεται και στον χώρο της τεχνολογίας, με τον Μαρκ Άντρισεν να περιγράφει την κατάρρευση του άτυπου «συμβολαίου» μεταξύ πλούτου, φιλανθρωπίας και κοινωνικής αποδοχής, κατηγορώντας παράλληλα τον μη κερδοσκοπικό τομέα για υιοθέτηση «woke» ιδεολογιών. Αντίθετα, ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic χαρακτήρισε «θλιβερή» τη στάση πολλών πλουσίων που θεωρούν τη φιλανθρωπία άχρηστη ή απατηλή, αν και ο ίδιος δεν έχει υπογράψει την πρωτοβουλία.

Οι τρεις ιδρυτές παραμένουν προσηλωμένοι, παρά τις δυσκολίες. Ο Γουόρεν Μπάφετ, σε ηλικία 95 ετών, δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει στο Giving Pledge, αν και έχει περιορίσει τη δραστηριότητά του, ενώ ο Μπιλ Γκέιτς συνεχίζει ενεργά τις προσπάθειες. Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παραδέχτηκε ότι, ενώ ορισμένοι δωρητές κινούνται σε «τεράστια κλίμακα», άλλοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι, εκφράζοντας την επιθυμία για ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία της πρωτοβουλίας στο μέλλον.