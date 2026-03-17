Στην αφαίρεση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας προχώρησε η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης για τον Τζαβέντ Ασλάμ, τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, «Η Ενότητα». Η απόφαση εκδόθηκε και του επιδόθηκε επίσημα, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που είχε τεθεί σε κίνηση ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η επανεξέταση της υπόθεσής του.

Θυμίζουμε ότι η υπόθεση είχε αρχίσει να εξελίσσεται σε διοικητικό επίπεδο, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημέρωσαν τον ενδιαφερόμενο ότι εξετάζεται η ανάκληση της διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί, καλώντας τον να καταθέσει τις απόψεις του εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Ο ίδιος ανταποκρίθηκε, καταθέτοντας υπόμνημα με τις θέσεις του, το οποίο εξετάστηκε στο σύνολό του από την Υπηρεσία Ασύλου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τα επιχειρήματα που προέβαλε δεν κρίθηκαν ικανά να ανατρέψουν την εικόνα που είχε διαμορφωθεί για τον ίδιο, με αποτέλεσμα να ληφθεί η τελική απόφαση ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τη διατήρηση του καθεστώτος προστασίας. Να σημειωθεί πάντως ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προσφυγών, επιδιώκοντας την επανεξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ είναι ένα πρόσωπο με πολυετή παρουσία στον δημόσιο διάλογο για το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Ως επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας «Η Ενότητα», έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε συζητήσεις που αφορούν την ένταξη μεταναστών, τα δικαιώματα των κοινοτήτων και τις πολιτικές επιλογές της Πολιτείας. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε μέσα ενημέρωσης, εκφράζοντας απόψεις για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, αρκετές από τις οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις. Στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών του περιλαμβάνονται τοποθετήσεις για αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις, ζητήματα θρησκευτικής εκπροσώπησης και τη λειτουργία μουσουλμανικού τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού, καθώς και αναφορές σε κοινωνικά θέματα που άπτονται πολιτισμικών και θρησκευτικών πρακτικών. Ορισμένες από αυτές τις παρεμβάσεις είχαν αποτελέσει αφορμή για έντονες αντιπαραθέσεις στον δημόσιο διάλογο.

Παράλληλα, η υπόθεσή του έχει απασχολήσει και σε νομικό επίπεδο τις ελληνικές αρχές. Στο παρελθόν είχαν γίνει αναφορές σε διώξεις που τον αφορούσαν στη χώρα καταγωγής του, καθώς και σε διεθνείς καταχωρίσεις που σχετίζονται με μηχανισμούς συνεργασίας αστυνομικών αρχών. Ειδικότερα, είχε γίνει λόγος για ύπαρξη «ερυθρού σήματος» και αίτημα έκδοσης από το Πακιστάν, ενώ είχε επισημανθεί ότι σε παλαιότερο έγγραφο διεθνούς οργανισμού αστυνομικής συνεργασίας περιλαμβανόταν και το όνομά του μεταξύ καταζητούμενων προσώπων. Παρά τα στοιχεία αυτά, η ελληνική Δικαιοσύνη είχε απορρίψει ομόφωνα αίτημα έκδοσής του, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ικανοποίησή του. Η εξέλιξη αυτή είχε διατηρήσει τότε σε ισχύ το καθεστώς του, παράλληλα με την παραμονή του στη χώρα.

Στην πορεία της υπόθεσης είχε υπάρξει και πολιτική παρέμβαση το 2021, όταν είχε κατατεθεί αίτηση ακύρωσης της απόφασης παροχής ασύλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Η προσπάθεια αυτή δεν είχε οδηγήσει σε αλλαγή του καθεστώτος εκείνη την περίοδο, γεγονός που καθιστά τη σημερινή εξέλιξη ακόμη πιο σημαντική, καθώς για πρώτη φορά αφαιρείται η διεθνής προστασία που του είχε χορηγηθεί.

Ευρύτερο σχέδιο επανελέγχων

Η συγκεκριμένη πάντως δεν θεωρείται μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο επανελέγχου καθεστώτων διεθνούς προστασίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων είχαν κινηθεί διαδικασίες ανάκλησης για 33 υπηκόους τρίτων χωρών, προερχόμενους από περιοχές όπως η Συρία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και το Ιράκ. Οι υποθέσεις αυτές αποτέλεσαν το πρώτο κύμα μιας ευρύτερης προσπάθειας που στοχεύει στην επαναξιολόγηση φακέλων οι οποίοι παρέμεναν ενεργοί, παρά την ύπαρξη, όπως αναφέρεται από αρμόδιες πηγές, στοιχείων που δημιουργούσαν ερωτήματα ή σκιές.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με μια σαφή πολιτική επιλογή που υπάρχει, για μια αυστηρότερη διαχείριση του συστήματος ασύλου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δοθεί εντολή για ενδελεχή επανεξέταση περιπτώσεων στις οποίες προκύπτουν ζητήματα ποινικής εμπλοκής ή άλλα επιβαρυντικά δεδομένα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το καθεστώς διεθνούς προστασίας αποδίδεται και διατηρείται μόνο όπου πληρούνται πλήρως οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται συστηματικά από το καλοκαίρι του 2025, όταν τέθηκαν οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Τα αριθμητικά στοιχεία αποτυπώνουν αυτή την αλλαγή. Ενώ στο παρελθόν οι ανακλήσεις ασύλου ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, η εικόνα έχει μεταβληθεί ριζικά. Το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν περίπου 125 περιπτώσεις ανάκλησης, ενώ οι προβλέψεις για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανεβάζουν τον αριθμό κοντά στις 1.000. Η σύγκριση με την περίοδο 2013–2019 είναι ενδεικτική, καθώς τότε είχαν καταγραφεί μόλις 19 αντίστοιχες αποφάσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη στροφή προς μια πιο ενεργητική και αυστηρή προσέγγιση.