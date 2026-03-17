Ο εξ αναβολής αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (17/3).

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στη 2η θέση με 20-11 και θέλουν τη νίκη για να κάνουν ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας στα play off αλλά και για να πλησιάσουν στην 1η, όπου βρίσκονται οι Τούρκοι με απολογισμό 22-8 μέχρι στιγμής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Δανία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ Eurocup Προημιτελικός

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ Champions League

20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup Προημιτελικός

21:00 Novasports 4HD Παρτίζαν – Ντουμπάι Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάλαγα – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άρσεναλ – Λεβερκούζεν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League