Ο εξ αναβολής αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (17/3).
Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στη 2η θέση με 20-11 και θέλουν τη νίκη για να κάνουν ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας στα play off αλλά και για να πλησιάσουν στην 1η, όπου βρίσκονται οι Τούρκοι με απολογισμό 22-8 μέχρι στιγμής.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
17:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Δανία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027
18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ Eurocup Προημιτελικός
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ Champions League
20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup Προημιτελικός
21:00 Novasports 4HD Παρτίζαν – Ντουμπάι Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάλαγα – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άρσεναλ – Λεβερκούζεν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν EFL League One
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League