Με ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία παρακολουθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, καθώς διαπιστώνουν ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζει σημάδια κινητικότητας που δεν περνούν απαρατήρητα. Η αυξημένη συμμετοχή στις εσωκομματικές διαδικασίες του για την εκλογή συνέδρων, όπου προσήλθαν στις κάλπες περίπου 150.000 μέλη, και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της ηγεσίας του με την κατάθεση πρότασης προ ημερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή, τις δηλώσεις και τις προτάσεις που δημοσιοποιεί για τα μεγάλα θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία, δημιουργούν νέα δεδομένα στον χώρο της Κεντροαριστεράς και προκαλούν έντονη συζήτηση στην Κουμουνδούρου.

Αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να επανακτήσει δυναμικά ρόλο στον πολιτικό χάρτη, διεκδικώντας μάλιστα και πρόσωπα ή ψηφοφόρους που στο παρελθόν είχαν στραφεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από συγκεκριμένες κινήσεις διεύρυνσης που καταγράφονται, οι οποίες εκλαμβάνονται ως στοχευμένες προσπάθειες ενίσχυσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση αλλά και εκνευρισμό έχει προκαλέσει στην Κουμουνδούρου η σημερινή πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, παρουσία του προέδρου, Νίκου Ανδρουλάκη. Κι αυτό γιατί στην εν λόγω διαδικασία συμμετέχουν και πρόσωπα που είχαν περάσει από κυβερνητικές θέσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, κάτι που εντείνει την αμηχανία και την ενόχληση στο εσωτερικό του κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης, καθώς εκλαμβάνεται ως μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί και θα συνεχίσει να διεκδικεί ενεργά στελέχη από τον ίδιο πολιτικό χώρο.

Την ίδια στιγμή, τα χαμηλά ποσοστά που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν περαιτέρω το κλίμα, ενώ δεν περνά απαρατήρητη και η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στο κόμμα ή να αλλάξουν τους συσχετισμούς, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα και ανησυχίες σε στελέχη που περίμεναν πιο ενεργή παρέμβασή του.

Όλα αυτά οδηγούν σε αυξανόμενη πίεση για να παρθούν ξεκάθαρες αποφάσεις. Πολλοί μέσα στο κόμμα εκτιμούν ότι ο πολιτικός χρόνος έχει ήδη χαθεί και ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για καθυστερήσεις. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα πραγματοποιηθούν σημαντικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος τα βασικά ζητήματα στρατηγικής και κατεύθυνσης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ένα καίριο ερώτημα: αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κινηθεί αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές ή θα πρέπει να επιδιώξει συνεργασίες με άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Οι απόψεις είναι διχασμένες και εκφράζονται με όλο και μεγαλύτερη ένταση.

Συνέντευξη τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 11 Σεπτεβρίου 2025 (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Από τη μία πλευρά, υπάρχουν πρόσωπα που θεωρούν ότι το κόμμα πρέπει να διατηρήσει τη δική του καθαρή πορεία, χωρίς εξαρτήσεις από άλλους. Υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παρουσιαστεί με σαφές πρόγραμμα και ταυτότητα, ώστε να πείσει τους πολίτες για τη δική του πρόταση διακυβέρνησης. Κατά τη γνώμη τους, η αυτόνομη κάθοδος δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά ενίσχυση της αξιοπιστίας και της πολιτικής καθαρότητας.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπάρχει η άποψη ότι χωρίς συνεργασίες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική προοπτική αλλαγής. Στελέχη που κινούνται προς αυτή τη γραμμή τονίζουν ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συσπείρωση δυνάμεων, που να περιλαμβάνει τόσο μικρότερες πολιτικές κινήσεις όσο και μεγαλύτερα κόμματα του ίδιου χώρου. Εκτιμούν ότι μόνο μέσα από συνεννόηση και κοινή δράση μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική αντιπολίτευση και προοπτική κυβερνητικής αλλαγής.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις. Αν τελικά επιλέξει να κινηθεί μόνο του στις εκλογές, όπως θεωρούν αρκετοί πιθανό, τότε τα περιθώρια συνεργασιών περιορίζονται σημαντικά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα βρεθούν μπροστά σε δύσκολες επιλογές, καθώς θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν σε ένα πιο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων. Και οι δύο πλευρές του κόμματος ζητούν από τον ίδιο να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να δώσει σαφή κατεύθυνση. Η μέχρι τώρα τοποθέτησή του, που συνδέει τις πιθανές συνεργασίες με την ύπαρξη κοινού προγράμματος και ενιαίου ψηφοδελτίου, δεν φαίνεται να καλύπτει πλήρως καμία από τις δύο τάσεις.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το προσεχές διάστημα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και την πορεία του κόμματος προς τις εκλογές. Η ανάγκη για ενιαία γραμμή και καθαρό μήνυμα θεωρείται επιτακτική, καθώς η πολιτική συγκυρία δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εσωτερικές αμφιταλαντεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι και κάθε απόφαση θα έχει και το ανάλογο κόστος.