Ιρανικός πύραυλος εξερράγη πάνω από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια εμβληματικών θρησκευτικών χώρων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θραύσματα από την έκρηξη έπεσαν εντός του συγκροτήματος του Ναού της Αναστάσεως, γνωστού και ως Πανάγιος Τάφος, καθώς και σε κοντινή απόσταση από το Τέμενος Αλ-Άκσα, που βρίσκεται στο Όρος του Ναού.

An Iranian missile exploded over Jerusalem’s Old City. Fragments fell on the Church of the Holy Sepulchre compound & near the Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount.



The Iranian regime is targeting the holy sites of Christianity, Islam & Judaism.



Nothing is sacred to this regime. pic.twitter.com/raFSMqU9EZ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 17, 2026

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθώς οι συγκεκριμένοι χώροι αποτελούν ιερά σημεία για τρεις μεγάλες θρησκείες. Ο Πανάγιος Τάφος είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας για τον Χριστιανισμό, ενώ το Τέμενος Αλ-Άκσα αποτελεί έναν από τους ιερότερους χώρους για το Ισλάμ και το Όρος του Ναού έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ιουδαϊσμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το ιρανικό καθεστώς στοχεύει ιερούς τόπους του Χριστιανισμού, του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, τίποτα δεν θεωρείται ιερό για το συγκεκριμένο καθεστώς.