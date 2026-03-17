Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα πως πρέπει να εξευρεθούν διπλωματικοί τρόποι προκειμένου να παραμείνει ανοικτό το Στενό του Χορμούζ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους συμμάχους να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί προκειμένου να διασφαλίσουν τη διέλευση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

«Κανείς δεν είναι έτοιμος να βάλει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στα Στενά του Ορμούζ. Πρέπει να εξεύρουμε διπλωματικούς τρόπους προκειμένου να το κρατήσουμε ανοικτό έτσι ώστε να μην έχουμε επισιτιστική κρίση, κρίση λιπασμάτων, ενεργειακή κρίση επίσης», δήλωσε η Κάλας σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.

Η Κάλας είπε ακόμη ότι η ΕΕ έχει αρχίσει να λαμβάνει υπόψη την έλλειψη προβλεψιμότητας των Ηνωμένων Πολιτειών έναν χρόνο αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

«Βέβαια, είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τις κινήσεις τους τελευταία», είπε στο πρακτορείο η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική.

«Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές έπειτα από έναν χρόνο ότι η λέξη που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι έλλειψη προβλεψιμότητας. Επομένως τώρα είμαστε πιο ήρεμοι επειδή περιμένουμε να συμβούν απρόβλεπτα πράγματα όλη την ώρα, και το παίρνουμε όπως είναι, είμαστε ήρεμοι και παραμένουμε εστιασμένοι», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχει καμία διάθεση στην ΕΕ να συνάψει συμφωνίες με τη Ρωσία για την ενέργεια εν μέσω αυξανόμενων τιμών, επίσης όχι πίσω από κλειστές πόρτες [μυστικά], είπε ακόμη.

«Έχω υπάρξει πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες και δεν βλέπω τέτοια διάθεση. Και όταν μιλάμε στη Ρωσία, το πιο σημαντικό είναι πρώτα να συμφωνήσουμε για τι θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους [με τους Ρώσους]», είπε η Κάγια Κάλας.

«Επειδή αν απλώς επιστρέψουμε στο ‘business as usual’ [στα συνηθισμένα], θα έχουμε περισσότερο από αυτό, περισσότερους πολέμους. Το έχουμε δει αυτό προηγουμένως. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ σε εγρήγορση και πραγματικά να μην δώσουμε στη Ρωσία αυτό που θέλουν, επειδή το μόνο που θα γίνει είναι να μεγαλώσει η όρεξή τους», είπε ακόμη.