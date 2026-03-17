Τη περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου συνελήφθη στο σπίτι του στο Τρόμσο ο Τόμι Όλσεν, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Ελλάδα. Από το 2017, ο Όλσεν διαχειρίζεται την ιστοσελίδα «Aegean Boat Report», η οποία παρέχει βοήθεια σε πρόσφυγες που φτάνουν δια θαλάσσης στην Ελλάδα. Για τη δράση του έχει προταθεί, μεταξύ άλλων, για το βραβείο «Πολίτης της Χρονιάς» στο Τρόμσο.

Ωστόσο, η δράση αυτή τον έχει φέρει αντιμέτωπο με τις ελληνικές Αρχές, οι οποίες του έχουν απαγγείλει κατηγορίες για κατασκοπεία, διακίνηση ανθρώπων και συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα, καθώς στην Ελλάδα θεωρείται παράνομη η παροχή βοήθειας σε μη καταγεγραμμένους πρόσφυγες. Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή έως και 15 έτη φυλάκισης.

Το βράδυ της Δευτέρας εκδόθηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου Νορντ-Τρόμς και Σένια, σύμφωνα με την οποία ο Όλσεν μπορεί να εκδοθεί στην Ελλάδα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα vg.no.

Συνήγορος υπεράσπισης: «Εντελώς παράλογο»

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Όλσεν, Μπρίνγιουλφ Ρίσνες, δήλωσε ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Όπως ανέφερε, «είναι προφανές ότι δεν υπάρχει βάση για έκδοση κατά την άποψή μας». Παράλληλα, χαρακτήρισε την απόφαση απογοητευτική, σημειώνοντας ότι ανέμεναν από το δικαστήριο να εξετάσει την υπόθεση πιο διεξοδικά.

«Είναι σωστό ότι απαιτούνται σοβαροί λόγοι για να απορριφθεί η έκδοση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όμως υπάρχει ένα όριο. Το ότι απαιτούνται πολλά, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει έλεγχος. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο λάθος του δικαστηρίου. Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν θεμελιώδη σφάλματα στο αίτημα έκδοσης, πρέπει να εξεταστεί σε βάθος η υπόθεση. Θεωρούμε ότι αυτό δεν έγινε επαρκώς», υπογράμμισε.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του Όλσεν για μία εβδομάδα, εκτιμώντας ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής σε περίπτωση αποφυλάκισης.

Ο συνήγορος τόνισε ότι ο πελάτης του αρνείται πως έχει παραβιάσει την ελληνική νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι περιορίστηκε σε ανθρωπιστική βοήθεια, απαντώντας σε αιτήματα ανθρώπων που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θάλασσα και χρειάζονταν καθοδήγηση για να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Όπως πρόσθεσε, είχε συνεργασία με την ελληνική και την τουρκική ακτοφυλακή.

«Το έργο του το υποστηρίζει πλήρως, είναι πατέρας τριών παιδιών και είναι εντελώς παράλογο να γίνεται λόγος για κίνδυνο διαφυγής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εισαγγελέας: Πιθανή έκτιση με ηλεκτρονική επιτήρηση

Απαντώντας στην κριτική της υπεράσπισης, ο εισαγγελέας Μπεντ Στραντ επεσήμανε ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο έχει υπογραφεί από όλες τις χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, προβλέπεται η εμπιστοσύνη στα δικαστικά συστήματα των άλλων κρατών.

Όπως δήλωσε, οι νορβηγικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις υποψίες των ξένων Αρχών, εκτός αν αυτές είναι προφανώς αβάσιμες. «Εξετάσαμε την υπόθεση και δεν εντοπίσαμε κάτι που να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, ούτε πληρούνται οι υποχρεωτικοί λόγοι άρνησης έκδοσης», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Όλσεν ενδέχεται να εκτίσει την κράτησή του με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, εφόσον εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσα στην εβδομάδα. Διευκρίνισε επίσης ότι ο κίνδυνος διαφυγής αφορά την Ελλάδα και όχι τη Νορβηγία.

Η απόφαση του δικαστηρίου και η εξέλιξη της υπόθεσης

Ο Όλσεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο για την εξέταση της κράτησής του στις 13:30 τη Δευτέρα και η απόφαση εκδόθηκε πέντε ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, αποστολή του ήταν να αποφανθεί για την κράτηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σύλληψης, χωρίς να εξετάσει σε βάθος τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία της κατηγορίας. Τα στοιχεία του εντάλματος θεωρούνται έγκυρα, εκτός αν είναι προφανώς εσφαλμένα.

Ο Όλσεν παραδέχθηκε ότι έχει βρεθεί στην Ελλάδα, ότι έχει επικοινωνήσει με πρόσφυγες και ότι έχει καταγράψει περιστατικά που σχετίζονται με την άφιξή τους στη χώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει σαφής σύνδεση με τον χρόνο και τον τόπο που αναφέρονται στο ένταλμα.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η υπεράσπιση υποστήριξε πως τα στοιχεία του εντάλματος είναι προφανώς λανθασμένα, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι η αξιολόγηση των κατηγοριών ανήκει στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε το ένταλμα.

Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τόσο για τη σύλληψη όσο και για την έκδοση του Όλσεν. Ο ίδιος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι νεωτέρας απόφασης των αρχών ή του δικαστηρίου, αλλά όχι πέραν της 23ης Μαρτίου.