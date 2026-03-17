Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στα μέτρα που προωθούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για έλεγχο του ενεργειακού κόστους, αλλά και στο χθεσινό Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: «Υπάρχουν χώρες, οι οποίες είναι πολύ επιφυλακτικές στο να μπούμε από τώρα σε μια συζήτηση για μέτρα καθώς εκτιμούν ότι η κρίση μπορεί να εκτονωθεί σύντομα», τόνισε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κι άλλα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, «που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες, τα οποία θα αναλυθούν και θα μελετηθούν τώρα και θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που οι επιπτώσεις της κρίσης παραταθούν ή ενταθούν».

Σύμφωνα με τον υπουργό, είναι σημαντικό «να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος και να βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας», εξηγώντας ότι στην προηγούμενη κρίση του 2022 πήρε στην Ευρώπη περίπου 12 μήνες για να αντιδράσει. Υπογράμμισε, δε, ότι η Ευρώπη έχει αρκετά μέτρα στο οπλοστάσιό της, τα οποία «επιτρέπουν να δημιουργηθούν αναχώματα στην αύξηση του ενεργειακού κόστους». «Επίσης η μετάβαση προς μια πιο καθαρή Ευρώπη, μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη με την απανθρακοποίηση είναι μια κατεύθυνση η οποία δεν πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας, «όποια μέτρα ληφθούν και όποιες ευελιξίες δοθούν, να μη δημιουργήσουν εικόνα δημοσιονομικής χαλάρωσης, τέτοιας που να ακυρώσει αυτή τη δύναμη και τη σταθερότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς σαν χώρα».

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ της επόμενης Πέμπτης, προέβλεψε ότι θα γίνει μια πολύ έντονη συζήτηση: «Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει τα σωστά αντανακλαστικά και να μπορέσει να στείλει ένα μήνυμα και στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις ότι είναι εδώ και θα είναι αρωγός στις προσπάθειές τους. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη οφείλει προς τους πολίτες της να είναι έτοιμη, ανεξάρτητα από το αν θα υλοποιηθούν και θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το έχει προετοιμάσει εγκαίρως και όχι εκ των υστέρων».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη δέσμη μέτρων για τα δίκτυα, η οποία συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας: «Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που το υποστήριξε έντονα. Υπήρχαν αρκετές χώρες που ήταν επιφυλακτικές λόγω του κόστους. Δεν έχουμε ακόμα μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό μειώνει πολύ την ανταγωνιστικότητα και επιβαρύνει πάρα πολύ τον Ευρωπαίο πολίτη. Οι συστηματικές, μεγάλες διαφορές της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ανατολικής και Κεντρικής-Βόρειας Ευρώπης αποτελούν μία σημαντική πρόκληση και δημιουργούν ένα ενεργειακό τείχος που πρέπει να γκρεμίσουμε, οικοδομώντας μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτή είναι η πάγια θέση της Ελλάδας, και όταν είχαμε διπλάσιες τιμές χονδρικής, αλλά και τώρα, που είμαστε στις 10 χώρες με τη φθηνότερη χονδρική της Ευρώπης, χάρη στο διαφοροποιημένο μας μίγμα», τόνισε.

Μιλώντας για τον Κάθετο Διάδρομο, ο υπουργός είπε ότι οι τελευταίες εξελίξεις «επιβεβαιώνουν την σημασία και την αξία που έχει για την Ευρώπη ο Κάθετος Διάδρομος και η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το θέμα απασχόλησε το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ χθες και η Ελλάδα ζήτησε από όλα τα κράτη μέλη να στηρίξουν την απόφαση της απεξάρτησης, που ομόφωνα έχουν συναποφασίσει, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης του εγχειρήματος, αποσαφηνίζοντας τις κανονιστικές ασάφειες που υφίστανται και διαμορφώνοντας ένα σαφές, συνεκτικό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο».

Τέλος, ερωτηθείς για αν η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα μέτρα, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Αυτό θα εξαρτηθεί από την κρίση. Ένα είναι σίγουρο, ότι η δημοσιονομική και η πολιτική μας σταθερότητα μας επιτρέπει, μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρώπης, να έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, και, ανάλογα με το πως αυτή θα εξελιχθεί, η κυβέρνηση θα είναι εκεί για να βοηθήσει κάθε Έλληνα πολίτη».