Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μαριολάτα Φωκίδας από τον απρόσμενο χαμό του 73χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητό του λίγο έξω από το χωριό, στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport.gr για τη Στερεά Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, στις φλόγες τυλιγόταν το σπίτι που είχε φτιάξει στη Μαριολάτα και διέμενε μετά τη συνταξιοδότησή του από τον Δήμο Περιστερίου, με τη σύζυγο και το γιο τους. Η κόρη που είχε αποκτήσει η οικογένεια είναι παντρεμένη και διαμένει σε άλλο νομό.

Επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, ο οποίος εθελοντικά βοηθούσε στην όμορφη εικόνα του χωριού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πριν συμβεί το κακό, ο 73χρονος είχε ανεβάσει ένα ηχητικό μήνυμα-βίντεο στο διαδίκτυο όπου λίγο-πολύ μαρτυρούσε τις προθέσεις του. Στη συνέχεια πήγε στο βενζινάδικο όπου προμηθευόταν καύσιμα και είχε γεμίσει ένα μπιτόνι βενζίνης. Φεύγοντας φέρεται να τους είπε ότι πάει στους αγγέλους, αλλά δεν κατάλαβαν τι εννοούσε.

Λίγα λεπτά αργότερα, διερχόμενοι οδηγοί είδαν το αυτοκίνητο του 73χρονου να φλέγεται και ειδοποίησαν την πυροσβεστική.

Σχεδόν ταυτόχρονα έγινε αντιληπτή και η πυρκαγιά στο σπίτι του.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο αυτοκίνητο δύο οχήματα και οκτώ πυροσβέστες, εν συνεχεία όμως κλήθηκαν κι άλλες δυνάμεις από Άμφισσα και Αμφίκλεια προκειμένου να σωθεί η κατοικία και να μην κινδυνεύσουν άλλα σπίτια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.