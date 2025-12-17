Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αρχίσει τις κινήσεις του ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου και ένας από τους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους είναι ο Κάρλος Μαρτίν της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν συμφωνήσει με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτηση κι άλλου επιθετικού. Από εκεί και πέρα, θέλουν να αποκτήσουν κεντρικό αμυντικό αλλά και εξτρέμ και για την τελευταία θέση προέκυψε όνομα από την Ισπανία.

Στον «δικέφαλο του βορρά» έχουν σημειώσει το όνομα του Κάρλος Μαρτίν, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης μέχρι το 2029 αλλά τη φετινή σεζόν έχει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και η λογική λέει πως οι Μαδριλένοι θα είναι θετικοί στο να συζητήσουν για την παραχώρησή του, αν δεχθούν κάποια καλή πρόταση.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταθέσει κάποια για τον 23χρονο Ισπανό εξτρέμ, έχει σημειώσει όμως το όνομά του στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους και από εκεί και πέρα θα εξεταστούν κι άλλες περιπτώσεις πριν παρθεί η τελική απόφαση για το ποιος είναι ο βασικός στόχος.