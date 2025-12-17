Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στο Αγρίνιο, όταν ένας μαθητής εξύβρισε τους εκπαιδευτικούς και αποπειράθηκε να χτυπήσει τον διευθυντή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος μαθητής συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς.

Ο ανήλικος, σύμφωνα με το agriniopress.gr, φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε εκπαιδευτικούς, ενώ επιχείρησε να επιτεθεί σωματικά στον διευθυντή του σχολείου, δημιουργώντας κλίμα έντασης και αναστάτωσης εντός του εκπαιδευτικού χώρου.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.