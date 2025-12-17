Την καταδίκη και των 42 κατηγορουμένων, όπως και πρωτόδικα, εισηγήθηκε η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου στο δια ταύτα της αγόρευσης της που διήρκησε τέσσερις ημέρες και υπήρξε καταπέλτης για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και τη δράση τους.

«Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας!» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός στον επίλογο της πολυήμερης πρότασης της κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλες τις πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους με κορυφαία αυτή τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα που αποτέλεσε και την αρχή του τέλους για την δράση της Χρυσής Αυγής.

Οι κατηγορίες, για τις οποίες η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμένων, αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

Η κ. Στεφανάτου στο τελευταίο σκέλος της αγόρευση της μίλησε αναλυτικά για το ρόλο που έπαιζε κάθε πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, αποδόμησε έναν προς έναν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς ενώ επικαλέστηκε ακόμη και δηλώσεις και ενέργειες με τις οποίες ενισχύεται η θέση της για την ενοχή τους.

«Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του» είπε η εισαγγελέας αναφερόμενη στον αρχηγό της Χρυσής Αυγής και πρόσθεσε πως «τα λεγόμενα του είχαν δύο όψεις και όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι «δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών» ενώ για τον Νίκο Μιχαλολιάκο σημείωσε πως «έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργου Καμίνη».

Τη σκυτάλη της ακροαματικής διαδικασίας θα πάρουν στη συνέχεια οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και οι συνήγοροι υπεράσπισης ενώ τον τελευταίο λόγο για την ενοχή ή όχι των κατηγορουμένων έχει το δικαστήριο το οποίο θα εκδώσει την απόφαση του τους επόμενους μήνες.