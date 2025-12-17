Την κοροϊδευτική αντίδραση ατόμων που δεν πηγαίνουν σχολείο ή στο ίδιο που πηγαίνει εκείνη, είπε στη μητέρα της η 16χρονη ότι προσπάθησε να αποφύγει και για αυτό τράβηξε μαχαίρι στη 14χρονη στην Κυψέλη.

«Είπε “αν πάω διευθυντή και το πω θα με κοροϊδέψουν πάρα πολύ οι εξωσχολικοί. Δεν ξέρεις πώς πάει. Κοίτα το σπασικλάκι”», φέρεται να είπε στη μητέρα της η ανήλικη, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην κάμερα του Live News, η ενήλικη γυναίκα.

Φίλη της ανήλικης μιλώντας στην εκπομπή του Mega είπε ότι η «γενικά η φίλη μου δεν τσακώνεται χωρίς λόγο. Μόνο αν την προκαλέσουν και την βρίσουν και της μιλήσουν άσχημα. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάτσει να τσακωθεί χωρίς λόγο. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Το μετάνιωσε αυτό που έκανε. Δεν ήθελε να το κάνει. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος να βγάζει μαχαίρια και να μαχαιρώνει».

Ο πατέρας του 14χρονου θύματος σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε: «Είμαστε σε μεγάλο σοκ. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Πρέπει να σεβαστούμε ότι στο θέμα υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Και το δικό μου και το παιδί της άλλης οικογένειας. Είναι καλά η κόρη μου στην υγεία της και αυτό είναι το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση για την οικογένειά μας».

«Τα υπουργεία βλέπουν και ακούνε τι γίνεται. Η Αστυνομία εδώ είναι, επίσης. Στο τμήμα μάς ενημέρωσαν για τα προηγούμενα παρόμοια περιστατικά της 16χρονης. Ότι δηλαδή είχε μαχαιρώσει και άλλες φορές παιδιά. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Το παιδί μου προσπαθεί να συνέλθει», πρόσθεσε επίσης.

Στη φυλακή η 16χρονη

Προηγουμένως, έγινε γνωστό ότι η 16χρονη οδηγείται στη φυλακή μετά την απολογία της, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για οπλοχρησία.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά τους γονείς της 16χρονης για να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της παραμελήσης εποπτείας ανηλίκου.

Το χρονικό

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη την περασμένη Δευτέρα σε διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα όταν η κατηγορούμενη φέρεται να προσέγγισε την 14χρονη κατηγορώντας την ότι νωρίτερα την αποκάλεσε «πρεζάκι» και της επιτέθηκε με ένα στιλέτο τύπου πεταλούδα.

Η 14χρονη αντέδρασε ενώ στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει παρελθόν παραβατικότητας. Μάλιστα, φέρεται πριν μερικούς μήνες να είχε τραυματίσει με μαχαίρι μια ανήλικη ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη καθώς σε έλεγχο στον δρόμο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.