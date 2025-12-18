Μετά τον κύκλο παρεμβάσεων υπέρ των νοικοκυριών, η κυβέρνηση ανοίγει τον φάκελο της φορολογίας των επιχειρήσεων και επεξεργάζεται ένα πακέτο ελαφρύνσεων με χρονικό ορίζοντα έως το 2027. Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, η τόνωση των επενδύσεων και η στήριξη, κυρίως, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που συνεχίζουν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζεται μια δέσμη μέτρων που αγγίζει τόσο τη βραχυπρόθεσμη ταμειακή ανάσα των επιχειρήσεων όσο και διαρθρωτικές αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο, με έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Προκαταβολή φόρου

Κεντρική θέση στο υπό συζήτηση πακέτο κατέχει η μείωση της προκαταβολής φόρου για το επόμενο έτος, η οποία σήμερα φτάνει έως και το 80% του οφειλόμενου φόρου. Η παρέμβαση αυτή, αν και συνεπάγεται σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ουσιαστικά τη ρευστότητα, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να καλύπτουν βασικές λειτουργικές ανάγκες και να περιορίζουν τον κίνδυνο «λουκέτων» στην αγορά. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το μέτρο μπορεί να έχει θετική επίδραση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στα δημόσια έσοδα.

Τέλος επιτηδεύματος

Παράλληλα, επανέρχεται στο τραπέζι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενός φόρου που χαρακτηρίζεται αντιαναπτυξιακός, καθώς επιβάλλεται οριζόντια, ανεξαρτήτως κερδοφορίας. Η επιβάρυνση αυτή πλήττει δυσανάλογα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η κατάργησή της εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος λειτουργίας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.

Ακατάσχετος λογαριασμός

Επίσης εξετάζεται σενάριο για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους επαγγελματικούς λογαριασμούς για τους συνεπείς οφειλέτες. Το πλαίσιο προβλέπει κλιμακωτούς συντελεστές, ανάλογα με τον αριθμό και το ύψος των δόσεων που εξοφλούνται, ενισχύοντας τα διαθέσιμα έσοδα για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων και την αποπληρωμή οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αλλαγές στη φορολόγηση των επιχειρηματικών ομίλων. Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην ανάθεση ειδικής μελέτης σε ιδιωτική εταιρεία για τη χαρτογράφηση των διεθνών πρακτικών στη φορολόγηση μεγάλων σχημάτων και στις ενδοομιλικές συναλλαγές. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου, εναρμονισμένου με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, που θα παρέχει προβλεψιμότητα, θα περιορίζει τις «γκρίζες ζώνες» και θα επιτρέπει στους ομίλους να εξισορροπούν ζημίες και κέρδη, ενισχύοντας την επενδυτική τους δυναμική.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, η φορολογική σταθερότητα και η ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αναβάθμιση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.