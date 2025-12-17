Τραγικό τέλος βρήκε ένας Αυστραλός άνδρας στην Ταϊλάνδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του, αφού έπεσε με δύναμη πάνω σε γυάλινη πόρτα εστιατορίου. Το περιστατικό σημειώθηκε στο τουρκικό εστιατόριο «Cappadocia» στην περιοχή Καρόν, στο Πουκέτ, προκαλώντας αναστάτωση σε πελάτες και προσωπικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 10:30 το βράδυ της 11ης Δεκεμβρίου, έπειτα από αναφορές για επεισόδιο που αφορούσε αλλοδαπό άνδρα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο εστιατόριο, εντόπισαν τη γυάλινη πόρτα της επιχείρησης θρυμματισμένη, ενώ στο πάτωμα υπήρχε μεγάλη ποσότητα αίματος, στοιχείο που κατέδειξε τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Ο Αυστραλός είχε ήδη μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Τσάλονγκ, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Όπως διαπιστώθηκε, ο θάνατός του προήλθε από σοβαρή απώλεια αίματος, εξαιτίας βαθιάς τομής στο δεξί του πόδι.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο εσωτερικό του εστιατορίου, το οποίο έδειξε ότι ο άνδρας είχε εισέλθει μόνος του και κάθισε σε ένα τραπέζι. Η περίεργη συμπεριφορά του προκάλεσε ανησυχία σε αρκετούς θαμώνες που βρίσκονταν κοντά του, οι οποίοι μετακινήθηκαν σε άλλα σημεία του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις εικόνες από τις κάμερες, ο άνδρας φαινόταν αποπροσανατολισμένος και κουνούσε επανειλημμένα το κεφάλι του, πριν σηκωθεί ξαφνικά και τρέξει προς τη γυάλινη πόρτα φωνάζοντας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μετά την πρόσκρουση, ο Αυστραλός κατέρρευσε έξω από το εστιατόριο. Η έρευνα των ταϊλανδικών αρχών για τις συνθήκες του θανάτου του βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την απώλειά του.