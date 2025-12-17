Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 4η θέση της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός στην 1η και αν οι δύο ομάδες προκριθούν στους ημιτελικούς της διοργάνωσης θα αναμετρηθούν τρεις φορές μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν θέση στην πρώτη 4άδα της League Phase, άρα την απευθείας πρόκριση για τους προημιτελικούς, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Καβάλας. Οι «ερυθρόλευκοι», από την άλλη πλευρά, παίζουν αυτή την ώρα με τον Ηρακλή και προηγούνται με 6-0.

Με δεδομένο πως δεν γίνεται να κάνουν την ανατροπή οι Θεσσαλονικείς, οι Πειραιώτες, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων σε σχέση με την ΑΕΚ, θα πάρει την 1η θέση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Αυτό σημαίνει πως αν οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προκριθούν στους ημιτελικούς, θα κοντραριστούν για μια θέση στον τελικό και θα αναμετρηθούν τρεις φορές μέσα σε 7 ημέρες.

Συγκεκριμένα, στις 3 ή 4 Φεβρουαρίου θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός στη Λεωφόρο, στις 7 Φεβρουαρίου θα γίνει το ντέρμπι του πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκη και στις 10 ή 11 του μήνα θα έχουμε τη ρεβάνς του κυπέλλου, επίσης στο Φάληρο.