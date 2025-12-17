Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Αρόλντ Μουκουντί στον αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα, την Πέμπτη (18/12), για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, ενώ καλά είναι τα νέα για τον Φιλίπε Ρέλβας.

Η Ένωση έχει καταφέρει, μετά τις μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί των Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ, να ανέβει στην 4η θέση της βαθμολογίας της League Phase και αν νικήσει τους Ρουμάνους στην OPAP Arena θα εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση για τους «16».

Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα γίνει μάχη, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, με την προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» να ολοκληρώνεται με την προπόνηση της Τετάρτης (17/12), στην οποία πήρε κανονικά μέρος ο Ρέλβας.

Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός είναι, επομένως, στη διάθεση του Νίκολιτς, ο οποίος δεν ξέρει ακόμη αν θα μπορεί να υπολογίζει και στον Μουκουντί. Ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός έκανε ατομικό πρόγραμμα και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, με τα πάντα να ξεκαθαρίζουν την ημέρα του αγώνα.