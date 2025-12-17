Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Πέμπτη (18/12) την Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα τη στείλει απευθείας στη φάση των «16», και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως θα πρέπει όλοι να είναι μια γροθιά, καθώς θα γίνει μάχη.

Η Ένωση είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας και, αν νικήσει στην OPAP Arena τους Ρουμάνους, θα προκριθεί απευθείας στους «16», με τον προπονητή της να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

«Έχουμε άλλα δύο ματς πριν τα Χριστούγεννα. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση με 11 νίκες στους 12 αγώνες και την ισοπαλία με τη Σάμροκ. Δεν φεύγει αυτή η ισοπαλία από το μυαλό μας. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε στην επόμενη φάση, αλλά είναι σημαντικό να νικήσουμε αύριο για να πάρουμε την απευθείας πρόκριση στους 16. Δεν θα είναι απλή η αναμέτρηση, έχουμε κάποιες απουσίες. Οι παίκτες πρέπει να ενωθούν σαν μια γροθιά. Αναμένουμε ένα γεμάτο γήπεδο, με ένταση και θετική ατμόσφαιρα.

Παίζουμε με μια ομάδα σοβαρή. Ενδεχομένως να υπάρχει η αίσθηση ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά, παίζει με τρία στόπερ και είναι καλή στην αντεπίθεση και στην κατοχή της μπάλας. Είναι 50-50 και πρέπει να έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση, προσοχή και ενέργεια αξιοποιώντας το καλό μας ποδόσφαιρο για να το απολαύσουμε. Αύριο δεν είναι μια γιορτή ή καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη».

Για το αν οι Ρέλβας και Μουκουντί θα είναι διαθέσιμοι: «Δεν θα είναι έξυπνο να ανοίξουμε τα χαρτιά μας για το ποιοι είναι διαθέσιμοι. Θα πρέπει να μαντέψετε».

Για το αν θα είναι στην αρχική 11άδα ο Μαρίν: «Ο Ραζβάν είναι σε πολύ καλή κατάσταση από το ξεκίνημα, μετά υπήρξε μια φυσιολογική κάμψη, τώρα έχει επανέλθει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσει».

Για την Κραϊόβα: «Πρόκειται για μια ομάδα που μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες στιγμές στον αντίπαλο. Την έχω παρακολουθήσει. Έχουν αναπτύξει ένα εξαιρετικό πρότζεκτ που έχει βελτιωθεί. Άλλαξαν τον προπονητή τους, αλλά δεν έχουν αλλάξει το σύστημά τους. Γνωρίζω κάποιους παίκτες που έχει. Είναι μια ομάδα καλά οργανωμένη πίσω από την μπάλα, δυνατή στις αντεπιθέσεις. Παίζει με συγκεκριμένο τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά αν χάσεις την προσοχή σου μπορεί να σε τιμωρήσει».

Για το αν προτιμά να έχει περισσότερους παίκτες στον άξονα ή ακραίους, με δεδομένο πως έχει δοκιμάσει και τα δύο: «Ήταν αποτέλεσμα των περιστάσεων και να βρούμε κάποιες ιδέες. Είμαστε κοντά σε αυτό που προτιμώ να βλέπω, αλλά είναι σημαντικό να μπορείς να διαφοροποιείσαι. Να μπορείς να διαφοροποιείς το σχήμα, να έχεις τη δυνατότητα να αλλάζεις, να έχεις αυτό το όπλο. Με αυτά θα πολεμήσουμε και αύριο».

Για τα φετινά επιτεύγματα στην Ευρώπη και τι σημαίνουν για τον ίδιο: «Είναι μια υποχρέωση. Αισθανόμαστε περήφανοι γιατί είχαμε πει το καλοκαίρι ότι έχουμε τρεις διοργανώσεις. Στο Κύπελλο κάναμε το 4/4 και είμαστε στα προημιτελικά. Στο πρωτάθλημα είμαστε έναν βαθμό από την κορυφή και στην Ευρώπη περάσαμε από τους τρεις προκριματικούς και ο επόμενος στόχος ήταν να περάσουμε στην επόμενη φάση.

Τώρα η κατάκτηση της θέσης στην πρώτη οκτάδα είναι κάτι που εκκρεμεί. Είναι πολύτιμη η αυριανή νίκη στο πλαίσιο αυτό και θα είναι ένας λόγος παραπάνω να πάρουμε τη νίκη για να πετύχουμε για πρώτη φορά επτά νίκες στην Ευρώπη σε μια σεζόν όπως είπατε».