Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της τέταρτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2025 σε 100.885 πολίτες, για τα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της ΑΑΔΕ, από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Νοεμβρίου 2025. Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 22.531.445,49 ευρώ και περιλαμβάνει την κατά 50% αύξηση των δικαιούμενων μέγιστων λίτρων. Δεν πληρώθηκαν 1.366 ΑΦΜ γιατί δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ.

Συνολικά μέχρι σήμερα, για την επιστροφή ΕΦΚ έχουν καταβληθεί 78.816.109,91 ευρώ σε 119.664 πολίτες.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί για τον Ιανουάριο 2026 η 5η πληρωμή ΕΦΚ που θα περιλαμβάνει και τις αγορές Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διόρθωση παραστατικών καυσίμων, για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το έτος 2025, σύμφωνα με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε2103/2025).

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα παραστατικά καυσίμων (diesel κίνησης) τα οποία έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA ή στο esend, δεν έχουν συμπληρωθεί ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα ορισμένα υποχρεωτικά πεδία, με αποτέλεσμα τα παραστατικά αυτά να μην εμφανίζονται ορθά στα συστήματα της ΑΑΔΕ, για να συνυπολογιστούν κατά την επιστροφή του ΕΦΚ στους δικαιούχους αγρότες.

Με την Εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες:

στους δικαιούχους αγρότες, για να εντοπίσουν τα παραστατικά για τα οποία δεν έλαβαν επιστροφή.

στους πρατηριούχους, για να προβούν στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες στα παραστατικά με λάθη ή παραλείψεις.

Ειδικότερα:

Α. Τι χρειάζεται να κάνουν οι δικαιούχοι αγρότες

Για τους αγρότες που θεωρούν ότι δεν έχουν λάβει το σύνολο της επιστροφής ΕΦΚ για την περίοδο από 1/1/2025 έως 30/11/2025, είναι διαθέσιμη από σήμερα η ειδική εφαρμογή Επιστροφή ΕΦΚ αγροτών 2025 στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Μέσα στην εφαρμογή αυτή βρίσκονται αναλυτικοί πίνακες με τα τιμολόγια καυσίμων (diesel κίνησης) που τους αφορούν και μπορούν να ελέγξουν ποια τιμολόγια ελήφθησαν υπόψη για την επιστροφή ΕΦΚ σε αυτούς.

Εάν ο δικαιούχος αγρότης έχει λάβει τιμολόγιο για αγορά αγροτικού πετρελαίου που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα παραστατικών που έχει διαθέσιμα η ΑΑΔΕ, χρειάζεται να απευθυνθεί στον πρατηριούχο για τη διόρθωση του σφάλματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται σε αυτούς με την Εγκύκλιο.

Επιπλέον, στην ενότητα «Πληρωμές Λίτρων Αγορών Πετρελαίου Κίνησης», εμφανίζονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί ανά περίοδο πληρωμής (έως 31/3 ή έως 30/6 ή έως 30/9 ή έως 30/11), καθώς και τα αντίστοιχα λίτρα.

Β. Τι χρειάζεται να κάνουν τα πρατήρια

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην Εγκύκλιο, τα πρατήρια εφόσον διαπιστώσουν ότι πράγματι έχουν εκδώσει παραστατικά πώλησης πετρελαίου και οι σχετικές πληροφορίες δεν διαβιβάζονται ορθά στην ΑΑΔΕ, πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για την διόρθωση των συστημάτων έκδοσης τιμολογίων που χρησιμοποιούν και στη συνέχεια να επανεκδώσουν τα παραστατικά προς τους δικαιούχους αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρατήρια έχουν υποχρέωση να διατηρούν, ενόψει ενδεχόμενων ελέγχων, την αρχική απόδειξη πώλησης πετρελαίου κίνησης από την αντλία, την οποία ακύρωσαν προκειμένου να εκδώσουν το αρχικό τιμολόγιο προς τον αγρότη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σχετικές διορθώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα παραστατικά να έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και στο esend, το αργότερο έως τις 31/12/2025.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: