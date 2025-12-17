Ανέβηκαν οι τόνοι για ακόμη μία φορά στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τραβάει βίντεο τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, κατά τη διάρκεια διακοπής.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή είχε διακόψει για λίγο, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τραβάει βίντεο τον κ. Λαζαρίδη, τη στιγμή που εκείνος μιλούσε στον Γιώργο Μυλωνάκη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το βίντεο στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα:

«Θαυμάστε τους…

Τύφλα να έχει ο Ξυλούρης.

Οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, και Μακάριος Λαζαρίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, στο διάλειμμα-διακοπή που τεχνηέντως έκανε η ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, για να τους δώσει χρόνο, προφανώς κατ’ εντολή Μητσοτάκη.

Οι δυο τους γνωρίζονται από το 2013, που υπηρετούσαν στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πρωτοέγινε Υπουργός, μετά το “μαύρο” στην ΕΡΤ.

Η επικοινωνία του μάρτυρα με οποιονδήποτε μετά την όρκισή του απαγορεύεται.

Διαρκούσης της διακοπής, ο Λαζαρίδης προσέβαλε ύπουλα για άλλη μία φορά τον πατέρα μου.

Δείτε πόσο “γενναίος” είναι ο συκοφάντης…

Αυτοί είναι οι “άνθρωποι του Προέδρου”.

Θαυμάστε τους και αναλογιστείτε ποιος και πώς κυβερνά».

Επίσης, όταν ξεκίνησαν ξανά οι διαδικασίες της Εξεταστικής, η Κωνσταντοπούλου και ο Λαζαρίδης συγκρούστηκαν ξανά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Λαζαρίδης: Η σεξίστρια Κωνσταντοπούλου αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και να μας φωτογραφίζει.

Κωνσταντοπούλου: Συνομιλούσατε στο διάλειμμα με τον Μυλωνάκη. Είναι μάρτυρας.

Λ: Στο παραλήρημά της άρχισε να με ρωτά τι είπα για τον πατέρα της. Μετά απείλησε την κυρία Λιακούλη να πάρει πίσω αυτό που κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα για υπάλληλο της Βουλής που έφυγε με κλάματα, λόγω της έντασης που προκαλεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Της είπε ότι, αν δεν το πάρει πίσω, θα πράξει τα δέοντα. Την ίδια ώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είπε τίποτα για την καταγγελία του κ. Μηταράκη για εμπλοκή της με ΜΚΟ.

Κων: Έχω ζητήσει τον λόγο.

Λ: Εμπλοκή της ίδιας και του κόμματός της σε ΜΚΟ. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα.

Κων: Να μου τα θέσετε. Ποια είναι τα ερωτήματα;

Νικολακόπουλος: Έχω πει ότι την επόμενη που θα παρέμβετε, θα διακόψω. Έχει ήδη διακοπεί δύο φορές η συνεδρίαση με δική σας υπαιτιότητα.

Λ: Ποια τα οικονομικά στοιχεία και η χρηματοδότηση της ΜΚΟ; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων; Δηλώνει τη συμμετοχή της στην ΜΚΟ στο πόθεν έσχες; Η κα Κωνσταντοπούλου, ενώ τέθηκαν ερωτήματα, δεν απάντησε.

Κων: Είστε συκοφάντης.

Λ: Να μας πει η κα Κωνσταντοπούλου επίσης αν η μητέρα της έπαιρνε χρήματα ως επίδομα ανηλίκων, ενώ οι κόρες της είχαν ενηλικιωθεί.

Κων: Είστε συκοφάντης, είστε συκοφάντης.

Λ: Τα επιστρέψατε τα χρήματα;

Κων: Είστε συκοφάντης.

Λ: Αν δεν απαντήσει με στοιχεία, θα σημαίνει ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.

Νικ: Έχουν μείνει δύο μάρτυρες.

Κων: Έχω ζητήσει τον λόγο.

Νικ: Σε λίγο, να ολοκληρωθεί η κατάθεση.

Κων: Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα.

Νικ: Τι θα πάθετε αν απαντήσετε σε λίγο;

Κων: Θα δώσω στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο απεικονίζονται Λαζαρίδης – Μυλωνάκης να συνεννοούνται. Δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανέναν ο μάρτυρας. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο Λαζαρίδης να μην λέει τίποτα, όταν τον ρώτησα τι είπε για τον πατέρα μου.

Λ: Είπα ότι τοποθετήθηκε πρόεδρος του Παναθηναϊκού.

Κων: Γιατί με διακόπτετε; Αυτή την καταγγελία την είχαν κάνει τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μετά μου ζήτησαν συγγνώμη. Τριαντάφυλλος, Κασσής και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι. Όποιος τολμήσει να ανακινήσει τη συκοφαντία αυτή, θα έχει αγωγή.