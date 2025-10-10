Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η 167η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει το ποσό των 46 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι εξής: 4, 5, 24, 31, 41 και 3, 12.

Eurojackpot: Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. H κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στα τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs) και μέσω του OPAP Store App.Unmute.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.

Κάθε στήλη έχει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον 2 αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.