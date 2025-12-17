Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή και τη Δευτέρα για την παραδοσιακή γιορτή των Χριστουγέννων που θα περάσει μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό καθώς και για μια “διμερή επαφή” με τις αρχές αυτής της χώρας του Κόλπου, ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Ο αρχηγός του κράτους, συνοδευόμενος από την υπουργό του των Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν, θα φθάσει την Κυριακή το πρωί στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος θα διαθέσει όλο το πρωί και το μεσημέρι σε διάφορες συναντήσεις και σε μια “διμερή επαφή με τις αρχές” της χώρας αυτής της οποίας ηγείται ο Μοχάμεντ μπεν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Θα εκφωνήσει ομιλία στη συνέχεια ενώπιον των Γάλλων στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα αυτή και θα δειπνήσει μαζί τους, το φαγητό θα ετοιμάσουν όπως συνηθίζεται οι αρχιμάγειροι του Ελιζέ.

Περίπου 900 στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διαμοιρασμένοι σε μια ναυτική και σε μια αεροπορική βάση και σε ένα στρατόπεδο των Εμιράτων. Το πρωί της Δευτέρας, ο Μακρόν θα παρακολουθήσει συγκεκριμένα σε “στρατιωτική επίδειξη” που θα γίνει σε περιοχή της ερήμου, πρόσθεσε η προεδρία.

Οι Γάλλοι στρατιώτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετέχουν στην επιχείρηση Chammal, στους κόλπους του διεθνούς συνασπισμού κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Kράτος, η οποία επικεντρώνεται στο Ιράκ, και στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Aspides για την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας κατά των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιλέχτηκαν φέτος καθώς “η περιοχή συγκεντρώνει ένα σύνολο κρίσεων”, διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

Αυτό γίνεται για να καταδειχτεί ότι πέρα από τις “εντάσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη”, η Γαλλία “διατηρεί τις στρατιωτικές της δυνάμεις, αλλά και τις διπλωματικές, σε όλο τον πλανήτη, παντού όπου απειλούνται τα συμφέροντά της και οι αξίες μας”, δήλωσε το Ελιζέ.

Αυτός είναι επίσης ένα τρόπος συμβολισμού των ισχυρών δεσμών μεταξύ της Γαλλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Μακρόν περνά κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα με τις γαλλικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό. Το 2024 είχε μεταβεί στο Τζιμπουτί και το 2023 σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία.