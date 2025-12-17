Με δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εξετάσει καμία πρόταση, από όποια ομάδα κι αν προέρχεται, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Σέρβος προπονητής, ο σπουδαιότερος στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αποφάσισε να παραιτηθεί από την Παρτίζαν πριν λίγες εβδομάδες και όλοι περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το μέλλον του. Αν θα επιστρέψει στα παρκέ, πότε θα γίνει αυτό και για ποια ομάδα.

Μέχρι και το τέλος της σεζόν, πάντως, ο Ομπράντοβιτς δεν πρόκειται να εξετάσει καμία πρόταση, από όποια ομάδα κι αν γίνει αυτή, όπως ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από που προέρχεται», είπε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός.