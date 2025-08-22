Ο δράστης της φρικτής δολοφονίας στον Βόλο ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές, καθώς είχε βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν.

Παραμένει εξαφανισμένος μετά τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του, μητέρας τεσσάρων παιδιών ηλικίας 6, 13, 16 και 18 ετών.

Τον Ιούνιο του 2025 είχε νοσηλευτεί στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο θείος του 40χρονου, σε δηλώσεις του σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης, απηύθυνε δημόσια έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί.

«Αυτό που έκανε, το έκανε όπως το κατάλαβε, είτε για καλό είτε για κακό, έτσι το σκέφτηκε κι έτσι έπραξε. Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση και αναγκαστήκαμε να έρθουμε στη αδελφή μας. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο ανιψιός, από τη στιγμή που το έκανε, το έκανε με συνείδηση, δεν το έκανε ασυνείδητα. Αν είχαν ή όχι προβλήματα, δεν το γνωρίζω.

Αν με βλέπει ο ανιψιός μου, του λέω να παραδοθεί, να πει για ποιο λόγο το έκανε, ώστε να μη σκύψουν τα κεφάλια των παιδιών του. Είναι αλήθεια πως είχε προβλήματα ψυχικής υγείας, εδώ στην Αλβανία είναι γνωστό ότι έπαιρνε επίδομα, είχε αναγνωριστεί ως ψυχικά ασθενής», δήλωσε ο Τζέτνορ Λουμάνι, θείος του δράστη από την Κορυτσά.