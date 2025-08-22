Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη, επιστρέφοντας από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον ένα παιδί, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Here’s what we know so far:

-Officials confirm there are multiple fatalities.

-More than 50 people were on board, traveling from Niagara Falls back to New York City.

-Many of the passengers are from India, China, and the Philippines. @WGRZ pic.twitter.com/7L1irdasIG — Alexandra Rios-Malviya (@alexandrariostv) August 22, 2025

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Latest on the terrible bus rollover crash on the NYS Thruway. Very sadly, as was just announced by the @nyspolice, there are multiple fatalities. pic.twitter.com/RWuYDpw8ZA — Mark Poloncarz (@markpoloncarz) August 22, 2025

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο υπήρχαν περίπου 50 άτομα, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Ινδοί, Φιλιππινέζοι ή Κινέζοι.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

A rescue is underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash, New York Gov. Kathy Hochul announced.https://t.co/I6E25gXWud — CBS2 News (@CBS2Boise) August 22, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο. Για άγνωστους λόγους, πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο «και το όχημα κατέληξε στο χαντάκι», πρόσθεσε. Κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ