Δύο ημέρες μετά τον φρικτό θάνατο του streamer Ραφαέλ Γκραβέν κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί σοκ στη Γαλλία, καθώς εμπλέκονται δύο παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστές, ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Ο 40χρονος, που είχε γίνει γνωστός μέσα από βίντεο στα οποία υφίστατο βασανιστήρια, πέθανε ύστερα από ένα live που διήρκεσε περισσότερες από 12 ημέρες. Η εισαγγελία της Νίκαιας ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια του θανάτου του, ενώ η νεκροψία έγινε την Πέμπτη 21 Αυγούστου και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την Liberation, στο τελευταίο livestream, διάρκειας 298 ωρών, όπου ο Ραφαέλ Γκραβέν εμφανιζόταν ταπεινωμένος και κακοποιημένος, προβλήθηκαν μηνύματα στήριξης προς την ομάδα του καναλιού «Lokal» στο οποίο προβάλλονταν τα βασανιστήριά του, από τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν και τον Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ της Μαρσέιγ. Οι δύο παίκτες παρότρυναν τους συντελεστές της ζωντανής μετάδοσης να συνεχίσουν τα «challenges» που απέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω δωρεών.

Στο βίντεο που προβλήθηκε δυόμισι ημέρες πριν τον θάνατο του Ραφαέλ Γκραβέν, ο Ομπαμεγιάνγκ λέει: «Βάλτε τα μυαλά σας να δουλέψουν, πρέπει να τελειώσετε το παιχνίδι» (δηλαδή να μαζευτεί το χρηματικό ποσό).

6/ La twitcheuse "Akipupuce" alias "Akira__LIVE" qui a fait parti du "lokal" et qui n'hésitait pas à faire la morale et à se moquer ouvertement de JP, ici par exemple : (à partir de 28mn)https://t.co/R67ycD7MRn — Amir_Intel (@Amir_Intel) August 20, 2025

Αμέσως μετά, ο Μπαρκολά προσθέτει: «Είμαστε μαζί σας, ξέρουμε ότι μπορείτε. Ραφαέλ Γκραβέν και Coudoux, ξυπνήστε επιτέλους, γιατί η κατάσταση δεν πάει καλά».

Στο φως ήρθαν και παλαιότερα βίντεο, όπως μία εμφάνιση του Μπαρκολά τον Αύγουστο του 2024, όπου ειρωνευόταν τον Ραφαέλ Γκραβέν και τον Coudoux, ενώ είχε συμβάλει και οικονομικά στη δράση του Lokal με δωρεά 1.000 ευρώ σε φιλανθρωπική καμπάνια της ομάδας.

Ο Αντίλ Ραμί και οι «συμβουλές» για ξυλοδαρμό

Στο κάδρο βρίσκεται και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Ραμί, στενός φίλος του Όουεν («Naruto»). Σε βίντεο του Μαρτίου 2024, ο Ραμί δίνει συμβουλές πυγμαχίας στον Coudoux, υπονοώντας ότι θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ραφαέλ Γκραβέν: «Είναι ψηλός, έχει μεγάλα χέρια. Πλησίασέ τον, κινήσου γρήγορα και χτύπα τον με αγκώνες. Δεν θα το δει να έρχεται, φοράει και χοντρά γυαλιά».

Όταν ο Ραμί πληροφορήθηκε τον θάνατο του Ραφαέλ Γκραβέν, βρισκόταν σε δικό του livestream. Ορατά σοκαρισμένος από τα μηνύματα των θεατών, διέκοψε αμέσως τη μετάδοση.

Καμία αντίδραση από τους εμπλεκόμενους

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Ραμί ούτε οι σύλλογοι του Ομπαμεγιάνγκ και του Μπαρκολά έχουν προβεί σε σχόλια.

Η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει ένα σκοτεινό οικοσύστημα διαδικτυακής κακοποίησης, στο οποίο συμμετείχαν ή το ενίσχυαν διασημότητες και influencers. Ανάμεσά τους και ο δημοφιλής Nasdas, που σε βίντεο δηλώνει χυδαία για τη μεταχείριση του Ραφαέλ Γκραβέν: «Αυτοί… τον διαλύουν».

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε πολιτικό σκάνδαλο στη Γαλλία, με αυξανόμενη πίεση για λογοδοσία των αρχών και αυστηρότερη εποπτεία στις διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς η βία που μεταδιδόταν «ζωντανά» κατέληξε στον θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.