Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο θάνατος του 46χρονου streamer Ραφαέλ Γκραβέν, γνωστού στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove, ο οποίος πέθανε στον ύπνο του κατά τη διάρκεια ενός 10ήμερου livestream μαραθωνίου.

Όπως αναφέρει η New York Post, o Ραφαέλ Γκραβέν, που συχνά εμφανιζόταν «ταπεινωμένος και κακοποιημένος» από άλλους άνδρες on air μπροστά σε χιλιάδες θεατές, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει στη Γαλλία.

French streamer frequently ‘humiliated and mistreated’ on-air dies on camera during livestream marathon https://t.co/uFrNRNhysV pic.twitter.com/2gCsVBM10o — New York Post (@nypost) August 20, 2025

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε μέσω Instagram ο φίλος και συνεργάτης του, Owen Cenazandotti, γράφοντας: «Σας ζητώ να σεβαστείτε τη μνήμη του και να μην κοινοποιήσετε το βίντεο με την τελευταία του πνοή. Αδελφέ μου, σύντροφε, συνεργάτη, έξι χρόνια δίπλα-δίπλα, χωρίς να αφήσουμε ποτέ ο ένας τον άλλο. Σε αγαπώ και θα μας λείψεις τρομερά».

Η τελευταία του στιγμή καταγράφηκε σε livestream που έχει πλέον διαγραφεί. Ο Ραφαέλ Γκραβέν φαίνεται να κοιμάται σε ένα στρώμα σκεπασμένος με πάπλωμα, όταν οι υπόλοιποι streamers αντιλήφθηκαν ότι βρισκόταν σε «περίεργη στάση». Προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν, αλλά το stream κόπηκε απότομα, σύμφωνα με τη Le Parisien. Η εισαγγελία της Νίκαιας διέταξε έρευνα και νεκροψία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί ύποπτα στοιχεία.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο. Η υπουργός Ψηφιακής Οικονομίας, Clara Chappaz, χαρακτήρισε τις ταπεινώσεις που δεχόταν ο Γκραβέν ως «απόλυτη φρίκη» και τόνισε: «Η ευθύνη των πλατφορμών για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική: είναι ο νόμος. Αυτό το είδος αποτυχίας μπορεί να οδηγήσει στα χειρότερα και δεν έχει θέση στη Γαλλία, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού». Παράλληλα, παρέπεμψε την υπόθεση στον γαλλικό ρυθμιστικό φορέα Arcom και στην υπηρεσία Pharos που παρακολουθεί την παράνομη διαδικτυακή δραστηριότητα.

Η πλατφόρμα Kick, όπου έκανε τις μεταδόσεις ο Γκραβέν, ανακοίνωσε ότι εξετάζει επειγόντως τις συνθήκες γύρω από τον θάνατό του, υπογραμμίζοντας ότι έχει κανόνες που απαγορεύουν περιεχόμενο με «αυτοτραυματισμό, υπερβολική βία και παράνομες δραστηριότητες». Ωστόσο, στο παρελθόν η πλατφόρμα έχει κατηγορηθεί ότι επέτρεπε τη μετάδοση βίαιου περιεχομένου για μήνες.

Τον Δεκέμβριο, ο Γκραβέν είχε μάλιστα συλληφθεί μαζί με τον streamer Safine Hamadi μετά από έρευνα για την Kick, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι αφού αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία.

Η υπόθεση συγκλόνισε και τον κόσμο των influencers. Ο Αμερικανός streamer Adin Ross και ο ράπερ Drake, που είναι πρεσβευτές της Kick, δήλωσαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας. «Αυτό είναι φρικτό και αηδιαστικό. Όσοι συμμετείχαν σε αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες. Μίλησα με τον Drake, και θα καλύψουμε τα έξοδα της κηδείας. Δεν θα φέρει πίσω τη ζωή του, αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Οι προσευχές μας στην οικογένεια του Jean», έγραψε ο Ross στο X.