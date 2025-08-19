Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η επανεμφάνιση ενός σοκαριστικού βίντεο που δείχνει ένα μικρό παιδί να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ δύο έφηβες γελούν και καταγράφουν το περιστατικό. Μία από τις εμπλεκόμενες, η influencer Φιόνα Τζόρνταν από τη Νέα Υόρκη, παραδέχτηκε μετά από χρόνια ότι είναι η κοπέλα πίσω από την κάμερα και ζήτησε συγγνώμη μέσω των social media.

Η 23χρονη -πλέον- Τζόρνταν, η οποία διαθέτει σχεδόν 600.000 ακολούθους στο TikTok, δήλωσε μεταμέλεια για το περιστατικό, το οποίο συνέβη πριν από οκτώ χρόνια, σύμφωνα με τη New York Post.

Στο επίμαχο βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail, διακρίνεται ένα νήπιο να δέχεται από φίλη της Τζόρνταν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, να κάνει εισπνοή και να εκπνέει τον καπνό, πριν αρχίσει να βήχει έντονα. Οι δύο κοπέλες -που φέρεται να πρόσεχαν το παιδί- γελούν ασταμάτητα, ενώ το παιδί κοιτά μπερδεμένο και ανήσυχο.

Η Τζόρνταν απολογήθηκε, χαρακτηρίζοντας την πράξη της «αποτέλεσμα εφηβικής ανοησίας», και εξήγησε ότι τη χρονική περίοδο που τραβήχτηκε το βίντεο ήταν 15 ετών και σε βαθύ πένθος λόγω της δολοφονίας της μητέρας της.

«Είμαι άνθρωπος, κάνω λάθη και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχω μετανιώσει. Δεν με αντιπροσωπεύει πια αυτή η στιγμή, ούτε τις αξίες μου. Δεν μπορώ να το αλλάξω, αλλά μπορώ να αναγνωρίσω πόσο λάθος ήταν και να αναλάβω την ευθύνη», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, την ημέρα της καταγραφής του βίντεο είχε «συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές» και είχε «αναλάβει πλήρως την ευθύνη», επισημαίνοντας ότι ακόμη και η παρουσία της στο περιστατικό, ως θεατής ή το γεγονός ότι τραβούσε βίντεο, την καθιστά «εξίσου ένοχη».

Η υπόθεση έχει διχάσει την κοινή γνώμη στο διαδίκτυο. Ορισμένοι χρήστες είδαν στη συμπεριφορά της Τζόρνταν ως μια εφηβική παρόρμηση, άλλοι όμως την κατηγόρησαν για εγκληματική αμέλεια.

«Έχω θρηνήσει πολύ, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να βλάψω ένα παιδί», σχολίασε ένας χρήστης. Άλλος πρόσθεσε: «Τι σχέση έχει το τραύμα σου με το να κάνεις κάτι τέτοιο σε ένα παιδί… Αηδία». Ενώ ένας τρίτος ήταν ακόμη πιο αιχμηρός: «Θα μπορούσες να είχες σκοτώσει το παιδί κάποιου άλλου. Αυτό δεν είναι λάθος. Είναι αρρωστημένο».