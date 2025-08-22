«Θα προτιμούσα να καώ εγώ από το να κάψω ένα δέντρο», φέρεται να είπε, μέσα από τη φυλακή ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο Πατρών.

Στη φυλακή βρίσκεται και ο 21χρονος φίλος του, που είχε προσέλθει να καταθέσει ως μάρτυρας.

«Να πω ότι αυτή τη στιγμή στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου αλλά ο εθελοντισμός», είπε ο πατέρας του 25χρονου στον ALPHA. «Ο μάρτυρας ο ένστολος, περίμενε έξι ώρες μαζί μας για να καταθέσει. Τον είχαν στημένο έξι ώρες και ήμουν σίγουρος πως τον έστησαν για να βαρεθεί να φύγει αλλά κατέθεσε. Όλοι μαζί ήταν, δίπλα του στα 20 μέτρα ήταν δύο μάρτυρες», υποστήριξε.

«Να είναι μέσα φυλακή. Ποιος; Το παιδί μου που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον εθελοντισμό. Εγώ έχω αφήσει τα παιδιά μου μικρά, τα άφηνα και έφευγα για τον εθελοντισμό και έρχονται να μου πουν ότι ο γιος μου. Είναι δυνατόν; Το παιδί μου το θέλω σπίτι. Εννιά μέρες μου λείπει το παιδί μου. Εννιά νύχτες. Ποια μάνα αντέχει εννιά νύχτες; Γιατί; Τι κάναμε; Βοηθάμε, είμαστε εθελοντές, όλη η οικογένεια, όλο το σόι. Είμαστε εθελοντές της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Και βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή; Είναι δυνατόν; Σε τι κράτος ζούμε; Αυτό είναι το κράτος δικαίου;», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του 25χρονου, υποστηρίζοντας πως «από μικρό παιδί τον γαλούχησα στον εθελοντισμό».

«Είναι οχτώ νύχτες στα κρατητήρια της Ασφάλειας. Μιλάμε για λίγο. Από ένα παραθυράκι βλέπω τα μάτια του. Βλέπω το παιδί μου στο ενάμιση μέτρο, το οποίο είναι ήρεμη δύναμη, μου δίνει εμένα δύναμη. Μου λέει “μαμά σε θέλω δυνατή” και του λέω “αγόρι μου είμαι δυνατή για εσένα και θα είμαι δυνατή γιατί είμαι η μάνα σου. Εγώ σε γέννησα. Από τα σπλάχνα μου βγήκες. Γιατί εγώ σε μεγάλωσα, εγώ σε γαλούχησα, σου έδωσα τις αξίες, τα ιδανικά, τις αρχές”», είπε η μητέρα.

Ταυτόχρονα απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε τον γιο της στις 13 Αυγούστου να τους δώσει πληροφορίες: «Όποιος έχει δει σας παρακαλώ το παιδί μου να δίνει νερό στο Γηροκομείο, ας έρθει να μιλήσει με τον δικηγόρο μας. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Σας παρακαλώ ελάτε να βοηθήσετε το παιδί μου. Μπορεί αύριο να είναι το δικό σας παιδί».

«Θεωρώ ήταν μια εσπευσμένη προσπάθεια, αναποτελεσματική, να αποδοθούν ευθύνες και να βρεθούν αθώοι στη φυλακή» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας.