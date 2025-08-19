Στη φυλακή οδηγούνται, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην καταστροφική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου, στο Γηροκομειό της Πάτρας. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 21χρονο.

Ο 25χρονος ολοκλήρωσε την απολογία του έπειτα από τέσσερις ώρες, ενώ ακολούθησε ο 21χρονος, σύμφωνα με το thebest.gr.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, μετά από έρευνες της αστυνομίας, καθώς φέρεται να είναι εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά. Ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο, εμφανίστηκε χθες, Δευτέρα, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ανακρίτρια έκρινε τον 21χρονο ύποπτο φυγής, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ο νεαρός συνελήφθη άμεσα και του αποδόθηκε κατηγορία για εμπρησμό από κοινού με τον 25χρονο.