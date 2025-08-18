Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση εμπρησμού που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας, για την οποία έχει ήδη συλληφθεί και κατηγορείται για εμπρησμό ένας 25χρονος.

Ένας 21χρονος, γερμανικής υπηκοότητας που διαμένει στην Ελλάδα, προσήλθε νωρίτερα στην Ανακρίτρια Πατρών προκειμένου να καταθέσει υπέρ του 25χρονου κατηγορούμενου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, υπέπεσε σε αντιφάσεις, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του από την Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας. Το ένταλμα εκτελέστηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές.

Ο 21χρονος φέρεται να ήταν ο οδηγός του δίκυκλου στο οποίο επέβαινε ο 25χρονος την ώρα του περιστατικού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου 2025 και κατέκαψε περιοχές του δήμου Πατρέων. Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές αλλά και για περιουσίες, καθώς και για εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς (σ.σ. 21χρονος) θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας.

Για την υπόθεση εξέδωσαν ανακοίνωση και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τού 25χρονου, οι οποίοι εκπροσωπούν στην παρούσα φάση και τον 21χρονο αλλοδαπό. Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, η σύλληψη του 25χρονου δημιουργεί εύλογες απορίες, για το πώς χαρακτηρίστηκε ως ύποπτος φυγής, καθώς «είναι νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των Αρχών», ενώ από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί επανειλημμένα στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και σήμερα προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει.

Οι δικηγόροι, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, στην κοινή δήλωση τους υπογραμμίζουν ότι ο 21χρονος προσήλθε στις 13 Αυγούστου αυτοβούλως στην Αστυνομία και δήλωσε οδηγός της μοτοσικλέτας, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος και «δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη δικαιοσύνη αντιθέτως, η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Τέλος, όπως σημείωσαν: «Η μεταβολή της ιδιότητάς του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο τη στιγμή που βρισκόταν ήδη ενώπιον των Αρχών αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και νηφαλιότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια».

Αύριο απολογούνται 25χρονος και 21χρονος

Ο 25χρονος κατηγορούμενος έφτασε το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 10:30, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, καθώς είχε αρχικά προγραμματιστεί να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ξεκίνησε, καθώς έπειτα από τη σύλληψη του 21χρονου, ο οποίος είχε προσέλθει για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου, ζητήθηκε και δόθηκε νέα προθεσμία απολογίας και για τους δύο κατηγορούμενους.

Ο 25χρονος και ο 21χρονος αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας αύριο, Τρίτη, στις 8:00 το πρωί.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πόρισμα της αυτοψίας που διενήργησε το αρμόδιο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του 25χρονου, από τα στοιχεία δεν προκύπτει εμπρηστική ενέργεια, αλλά φυσική εξάπλωση της φωτιάς λόγω «κηλίδωσης», δηλαδή μετάδοσης της πυρκαγιάς μέσω καύτρας από ήδη υπάρχουσα εστία στην περιοχή.