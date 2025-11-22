Η Λίβερπουλ… γύρισε στο 1965 μετά την εντός έδρας ήττα με 0-3 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο το Άνφιλντ άρχισε να αδειάζει πριν τη λήξη καθώς οι οπαδοί αποχωρούσαν απογοητευμένοι.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μπήκε ως πρωταθλήτρια στη φετινή σεζόν αλλά μόνο ως τέτοια δεν παρουσιάζεται στο γήπεδο. Εδώ και καιρό οι «κόκκινοι» έχουν αρκετά προβλήματα και δεν μπορούν να τα λύσουν, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματά της, με το κλίμα να έχει βαρύνει πολύ.

Τώρα, όμως, έγινε… ασήκωτο, καθώς για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1965 η Λίβερπουλ χάνει δύο συνεχόμενους αγώνες πρωταθλήματος με τουλάχιστον τρία γκολ διαφορά. Στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή είχε ηττηθεί με 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι εκτός έδρας και τώρα ήρθε το εντός έδρας 0-3 από τη Φόρεστ.

Αποτέλεσμα που προκάλεσε απόλυτη απογοήτευση στους οπαδούς των «κόκκινων», οι οποίοι άρχισαν να αποχωρούν από το Άνφιλντ πριν το τέλος του αγώνα.