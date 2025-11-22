Πραγματοποιώντας την καλύτερή της εμφάνιση τη φετινή σεζόν, η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε μεγάλη εκτός έδρας με 3-0 επί της Λίβερπουλ, η οποία δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι με τίποτα, για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Η Φόρεστ, με τον Σον Ντάις στον πάγκο πλέον, έψαχνε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη και τελικά την πέτυχε στην έδρα της πρωταθλήτριας, η οποία είναι σε ελεύθερη πτώση και δεν δείχνει ικανή να αντιστρέψει την κατάσταση, έχοντας ήδη μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία.

Οι «κόκκινοι» είχαν την κατοχή της μπάλας, οι φιλοξενούμενοι όμως είχαν την ουσία, κάνοντας το 0-1 στο 33′ με ωραίο πλασέ του Μουρίλο από κοντά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Άντερσον. Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και άλλαξε με το ξεκίνημα του δεύτερου.

Στο 46′ ο Σαβόνα, μετά την ασίστ του Γουίλιαμς, έγραψε το 0-2 για την ομάδα του Νότιγχαμ, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν στη συνέχεια να μειώσουν για να ξαναμπούν στο παιχνίδι αλλά να απογοητεύουν με την απόδοσή τους. Έτσι, αντί να γίνει το 0-2 έγινε τελικά στο 78′ το 0-3 με γκολ του Γκιμπς Γουάιτ.

Μεγάλη νίκη, τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ η Λίβερπουλ παρέμεινε στο -8 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, η οποία μπορεί να απομακρυνθεί κι άλλο την Κυριακή (23/11).