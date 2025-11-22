Η επιστολή της πλευράς του Τέλη Μυστακίδη δεν έμεινε αναπάντητη από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αφήνει αιχμές και θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (24/11).

Με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να ανάβει το πράσινο φως την Παρασκευή (21/11) για τη μεταβίβαση των μετοχών, όλοι περίμεναν ότι το θέμα θα έκλεινε με την επίσημη ανακοίνωση για τον νέο μεγαλομέτοχο. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο απλά, όπως φαίνεται.

Η πλευρά Μυστακίδη έστειλε επιστολή στην ΚΑΕ με την οποία ξεκαθάρισε ότι θα πληρώσει μόνο τις νόμιμες υποχρεώσεις και ότι τα χρέη θα πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ, η οποία απάντησε. Και η απάντηση του ΠΑΟΚ αναφέρει τα εξής…

«Κύριοι,

Με έκπληξη λάβαμε την από 22.11.2025 επιστολή σας, η οποία εκτός από την ατυχή χρονική στιγμή που εστάλη, παραμονές ενός πολύ σημαντικού και με πολλές ιδιαιτερότητες αγώνα, περιλαμβάνει σαφή υπαινιγμό για τη δήθεν ύπαρξη και μη νόμιμων χρεών, υπαινιγμό τον οποίο και δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση. Η επί πεντέμισι χρόνια απολύτως διαφανής και νόμιμη λειτουργία της ΚΑΕ δεν αφήνει κανένα τέτοιο περιθώριο, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που όλα τα οικονομικά στοιχεία τέθηκαν τόσο υπόψη σας, όσο και στην εταιρία που διενήργησε σχετικό έλεγχο για λογαριασμό σας.

Επίσης για πρώτη φορά στην επιστολή σας προβαίνετε στη διατύπωση επιφύλαξης από μέρους σας για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάτι που γεννά εύλογα ερωτηματικά και απορίες.

Τέλος αναφορικά με την δήθεν αξίωση των πωλητών μετόχων για άμεση πληρωμή των υποχρεώσεων και μάλιστα σε τρίτο προσωπικό λογαριασμό, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, καθώς ο μοναδικός λογαριασμός που σας υποδείχθηκε για την κατάθεση του ποσού που καλύπτει τα χρέη είναι ο ειδικός λογαριασμός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΚΑΕ και κανενός τρίτου προσώπου.

Επειδή όλες οι κινήσεις μας μέχρι σήμερα, είχαν ως μοναδικό γνώμονα τη διαφύλαξη της ενότητας του κόσμου του ΠΑΟΚ και την εκπλήρωση του οράματος για τη δημιουργία ενός παντοδύναμου ΠΑΟΚ, σας καλούμε να υπηρετήσετε και εσείς τους παραπάνω στόχους.

Περαιτέρω απαντήσεις και διευκρινίσεις θα δοθούν σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24.11.2025 για την ενημέρωση όλων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ».