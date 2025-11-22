Με επιστολή που έστειλε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη απάντησε για το θέμα της αποπληρωμής των χρεών.

Την Παρασκευή (21/11) η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπως αναμενόταν, άναψε το πράσινο φως για τη μεταβίβαση των μετοχών της ασπρόμαυρης ΚΑΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι το μόνο που απομένει πλέον είναι η αποπληρωμή των χρεών από την πλευρά του Μυστακίδη.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας, όμως, δεν το βλέπει ακριβώς έτσι το θέμα και αυτό έγινε σαφές μέσω της επιστολής που έστειλε στην ΚΑΕ και στην οποία αναφέρει τα εξής…

«ΠΡΟΣ: ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Όπως θα έχετε διαπιστώσει οι πωλητές των μετοχών απαιτούν την άμεση πληρωμή υποχρεώσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από εμάς, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τη δομή της μεταξύ μας συμφωνίας. Μάλιστα σε τρίτο, προσωπικό λογαριασμό. Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ.

Έχουμε διαβεβαιώσει τους πωλητές και ρητώς διασφαλίζουμε με την παρούσα αλληλογραφία ότι, όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις.

Το όνειρό μας είναι να δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί ξανά, και ήδη έχουμε προϋπολογίσει κι έχουμε έτοιμες τις επενδύσεις για την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του PAOK Sports Arena (Παλατάκι).

M’ εκτίμηση,

ALPHA SPORTS GROUP».