Ο ΟΦΗ γιορτάζει για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του και η ΠΑΕ με τη βοήθεια της AI γύρισε τον χρόνο στο 1925, δείχνοντας πώς ήταν το Ηράκλειο τότε.

Στο τέλος της περσινής σεζόν η ομάδα της Κρήτης γιόρταζε για την πρόκρισή της στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και τώρα γιορτάζει για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ έχουν ετοιμάσει διάφορες πρωτοβουλίες για τον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας και στο πλαίσιο αυτών εντάσσεται και το εκπληκτικό βίντεο που γυρίζει τον χρόνο στο 1925.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ο ΟΦΗ δείχνει σε όλους πώς ήταν το Ηράκλειο πριν έναν αιώνα και «ζωντανεύει» τα πρώτα χρόνια της ομάδας και τις μεγάλες προσωπικότητές της.