Ένα χάος προκάλεσε η παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην Καλκούτα της Ινδίας.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ βρέθηκε στην χώρα της Ασίας, στο πλαίσιο του τουρ «GOAT» που πραγματοποιεί, και με σκοπό να εγκαινιάσει το τεράστιο, ύψους 21 μέτρων άγαλμα προς τιμήν του.

Όπως αναφέρουν τα μέσα της περιοχής, η όλη διοργάνωση του event ήταν μια… αποτυχία.

«Απολύτως απαίσιο γεγονός. Ήρθε μόνο για 10 λεπτά. Όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί τον περικύκλωσαν. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν εκτέλεσε ούτε ένα πέναλτι. Ήρθε για 10 λεπτά και έφυγε. Τόσα πολλά χρήματα, συναισθήματα και χρόνος χαμένος. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα…»

Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalise the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event



A fan of star footballer Lionel Messi said, "Absolutely terrible event. He came for just 10 minutes. All the leaders and ministers surrounded him. We couldn't see… pic.twitter.com/a3RsbEFmTi — ANI (@ANI) December 13, 2025

Σε βίντεο του ANI φαίνονται οπαδοί να πετούν σκισμένα καθίσματα του σταδίου και άλλα αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ αρκετοί που είχαν σκαρφαλώσει πάνω από έναν φράχτη που περιέβαλλε το γήπεδο, πετούσαν αντικείμενα.