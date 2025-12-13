Ένα χάος προκάλεσε η παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην Καλκούτα της Ινδίας.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ βρέθηκε στην χώρα της Ασίας, στο πλαίσιο του τουρ «GOAT» που πραγματοποιεί, και με σκοπό να εγκαινιάσει το τεράστιο, ύψους 21 μέτρων άγαλμα προς τιμήν του.

Όπως αναφέρουν τα μέσα της περιοχής, η όλη διοργάνωση του event ήταν μια… αποτυχία.

«Απολύτως απαίσιο γεγονός. Ήρθε μόνο για 10 λεπτά. Όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί τον περικύκλωσαν. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν εκτέλεσε ούτε ένα πέναλτι. Ήρθε για 10 λεπτά και έφυγε. Τόσα πολλά χρήματα, συναισθήματα και χρόνος χαμένος. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα…»

Σε βίντεο του ANI φαίνονται οπαδοί να πετούν σκισμένα καθίσματα του σταδίου και άλλα αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ αρκετοί που είχαν σκαρφαλώσει πάνω από έναν φράχτη που περιέβαλλε το γήπεδο, πετούσαν αντικείμενα.