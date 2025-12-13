Οι επόμενες προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες απέχουν τρία χρόνια. Ωστόσο, από τη νέα χρονιά, το 2026, αναμένεται να αρχίσει να «φουντώνει» η ονοματολογία για το ποιος θα διαδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς βάσει του Συντάγματος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος εμφανίζεται ως κορυφαίος υποψήφιος στις πρώτες δημοσκοπήσεις για τις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, και ο Έλον Μασκ είναι δύο δυναμικοί χαρακτήρες στο πλευρό του ισχυρότερου πολιτικού πόλου στον κόσμο.

Η πρόσφατη αντιπαράθεσή τους δεν αφορούσε τόσο το παρόν. Άλλωστε, ο Μασκ φαίνεται ότι κέρδισε ξανά την εμπιστοσύνη του Τραμπ. Το πραγματικό διακύβευμα φαίνεται πως αφορά το βλέμμα στο μέλλον και τη διαμόρφωση συμμαχιών ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο Έλον Μασκ έκανε ένα τεράστιο λάθος που επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο δισεκατομμυριούχος θα επιστρέψει στην ομάδα μετά τη δημόσια διαμάχη που εκτυλίχθηκε. «Θα είμαι πάντα πιστός στον πρόεδρο και ελπίζω ότι τελικά ο Έλον θα επιστρέψει στην ομάδα», δήλωσε πρόσφατα ο Βανς.

Η πολιτική συμμαχία Τραμπ και Μασκ κατέρρευσε προσωρινά όταν ο Μασκ επέκρινε το νομοσχέδιο για τη φορολογική πολιτική και τις δημόσιες δαπάνες που υποστήριξε ο πρόεδρος. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν προσωπικές αιχμές και επιθέσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτώντας ένα έντονο δημόσιο μέτωπο αντιπαράθεσης.

Στην Ουάσινγκτον έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν σενάρια για τις προεδρικές εκλογές του 2028, σύμφωνα με τα οποία ο Βανς θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για την προεδρία, με τον Τραμπ σε ρόλο υποψηφίου αντιπροέδρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ο 40χρονος αντιπρόεδρός του θα μπορούσε να αποτελέσει τον κληρονόμο του κινήματος «Make America Great Again». «Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιθανό», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN, όταν ρωτήθηκε αν ο Βανς είναι ο προφανής διάδοχος του κινήματος MAGA.

Ο Βανς, πάντως, στο παρελθόν είχε συγκρίνει τον Τραμπ με τον… Χίτλερ, προτού επιστρέψει στην πολιτική του τροχιά και επιλεγεί ως υποψήφιος αντιπροεδρός του στις προεδρικές εκλογές. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η μεταξύ τους αφοσίωση δεν υπήρξε πάντα δεδομένη ούτε απαραίτητα μακροπρόθεσμη.

Στα ονόματα που ακούγονται δυνατά για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών συγκαταλέγεται και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η πρόσφατη παρουσία και τοποθέτησή του στο διεθνές συνέδριο στη Ντόχα του Κατάρ προκάλεσε έντονη συζήτηση.

Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου βρέθηκε στη Ντόχα υπό την ιδιότητά του ως επιχειρηματία, παρουσιάζοντας την ατζέντα του για επενδύσεις με γνώμονα το «Πρώτα η Αμερική» στην αμυντική τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Χάραξε μια ευθεία γραμμή ανάμεσα στην παγκόσμια σταθερότητα και την οικονομική ευημερία, δίνοντας μια ομιλία με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, που ενίσχυσε τα σενάρια για μελλοντικό πολιτικό ρόλο.