Ρίχνει λεφτά η ΑΕΚ

Επιστροφή στο πρωτάθλημα μετά τους αγώνες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την ΑΕΚ να έχει επικίνδυνη έξοδο στο Αγρίνιο αλλά και ευχάριστα νέα για τους φίλους της. Νέα που σχετίζονται με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όπου αναμένεται να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη τον περσινό Ιανουάριο, οι «κιτρινόμαυροι» θα είναι πιο δραστήριοι τον φετινό καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς έχει πείσει τους πάντες ότι δουλεύει σωστά και ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει δώσει εντολή στον Ριμπάλτα να κάνει ό,τι πρέπει ώστε να γίνουν πράξη οι επιθυμίες του προπονητή. Θα ρίξει λεφτά, με λίγα λόγια, η Ένωση, η οποία αρχίζει να κάνει και… ευρωπαϊκά όνειρα σιγά-σιγά.

Αναγέννηση με Νίκολιτς

Στη Νέα Φιλαδέλφεια στηρίζουν άπαντες πλέον τον Νίκολιτς, όχι μόνο για την εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματα, αλλά και επειδή καταφέρνει να σώσει επενδύσεις της ΠΑΕ. Ο Περέιρα ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα που αποκτήθηκαν πέρυσι αλλά παρά το γεγονός ότι είχε συμπατριώτη του προπονητή δεν έκανε καλή πρώτη σεζόν στην Ελλάδα. Φέτος όμως, με τον Σέρβο στον πάγκο, ο Αργεντίνος χαφ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό μέλος της ομάδας και βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι της. Η αναγέννηση του Περέιρα πιστώνεται φυσικά στον Νίκολιτς, ο οποίος κερδίζει συνεχώς πόντους και μαζί του και ο Ριμπάλτα, καθώς ήταν επιλογή του.

Η Ρόμα για Πιρόλα και η τιμή του

Επικίνδυνο παιχνίδι έχει και ο Ολυμπιακός, με αντίπαλο τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όπως έχει και μεταγραφικά θέματα να τον απασχολούν. Στην Ιταλία επιμένουν να γράφουν για τον Πιρόλα, με τη Ρόμα να παρουσιάζεται πλέον ως η ομάδα που ενδιαφέρεται πιο έντονα και φέρεται να ετοιμάζει την πρότασή της για το προσεχές καλοκαίρι. Στον Πειραιά, πάντως, φρόντισαν πρόσφατα να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ιταλού κεντρικού αμυντικού και δεν πρόκειται να κάνουν καμία συζήτηση για ποσό που θα είναι μικρότερο από τα 15-20 εκατ. ευρώ.

Μεταγραφικό ντέρμπι δικεφάλων

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, έχουμε θέμα και από Ελλάδα, με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να εμπλέκονται. Ο Παναγιώτης Τσαντίλας, ο 21χρονος επιθετικός του Ατρόμητου, είναι ο μόνος που διασώζεται φέτος από την ομάδα του με τις εμφανίσεις του και ήδη οι δύο δικέφαλοι έχουν κάνει μια πρώτη συζήτηση με τον μάνατζερ του. Οι «κιτρινόμαυροι» είναι γνωστό ότι θέλουν να χτίσουν σταδιακά έναν ελληνικό κορμό για τα επόμενα χρόνια ενώ και στη Θεσσαλονίκη κοιτάζουν με ενδιαφέρον νεαρούς Έλληνες παίκτες και ειδικά επιθετικούς. Τον Ιανουάριο, βέβαια, δύσκολα θα δεχθεί να πουλήσει ο Ατρόμητος για να μην μπλέξει σε περιπέτειες, για το καλοκαίρι όμως αναμένεται… μάχη.

Το τέλος του Σιδηρόπουλου

Στο χώρο της διαιτησίας είναι όλο και πιο έντονοι πλέον οι ψίθυροι για το τέλος της καριέρας του Σιδηρόπουλου. Ο υποβιβασμός του από την κατηγορία Elite της UEFA μοιάζει απλά με την επιβεβαίωση πως η ώρα για το τέλος πλησιάζει και μάλιστα δέχεται πιέσεις για να το πάρει απόφαση και να κρεμάσει τη σφυρίχτρα του. Οι σχέσεις του με τον αρχιδιαιτητή Λανουά δεν είναι καλές, τα μεγάλα λάθη δεν τα αποφεύγει σχεδόν κάθε φορά που ορίζεται σε κάποιο παιχνίδι και παράλληλα δεν τον βλέπει με συμπάθεια καμία από τις μεγάλες ομάδες. Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του Σιδηρόπουλου, επομένως, έχει ήδη αρχίσει.

Δεν επιστρέφει Ελλάδα ο Μανδάς

Δημοσιεύματα από Ιταλία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μανδά αλλά πόσο πιθανό είναι να ισχύει κάτι τέτοιο; Μόνο μία περίπτωση υπάρχει: Να δρομολογείται πώληση του Τζολάκη επειδή κάποια ευρωπαϊκή ομάδα έχει κάνει μεγάλη πρόταση. Από τον Πειραιά, όμως, δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, ο Μανδάς θέλει να φύγει από τη Λάτσιο για να παίζει και όχι για να κάθεται σε άλλο πάγκο, άρα θέμα για τους «ερυθρόλευκους» δεν υπάρχει. Και είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει και για τον Παναθηναϊκό εφόσον οι «λατσιάλι» ζητάνε πάνω από 10 εκατ. ευρώ για την πώλησή του. Άρα, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Μανδάς να υπογράψει σε άλλη ομάδα, εκτός Ελλάδας.